BlueHabits GmbH

Gewohnheiten, die wirklich halten: Wie BlueHabits mit Wissenschaft den Durchbruch schafft

BlueHabits bringt KI und Verhaltenswissenschaft zusammen und startet zur FIBO 2026 als "Young Innovator"

Düsseldorf (ots)

Das Startup BlueHabits bringt im April 2026 seine App (www.bluehabits.app) für nachhaltige Verhaltensänderung in die App Stores von Apple und Google. Die Anwendung hilft Nutzern, neue Routinen - wie regelmäßige Fitnessstudio-Besuche - langfristig im Alltag zu verankern.

BlueHabits kombiniert Verhaltenswissenschaft und KI, um Nutzer mit einem individuellen Plan ("Habit Blueprint") beim Aufbau stabiler Gewohnheiten zu unterstützen. Ein KI-Begleiter gibt Feedback, erkennt Hindernisse und passt Routinen dynamisch an.

"Viele scheitern nicht an Zielen, sondern am Fehlen eines Systems für nachhaltige Integration in den Alltag", sagt Dr. Eike Buabang, BlueHabits Mitgründer und Neurowissenschaftler am Trinity College in Dublin. "80 Prozent aller Vorsätze scheitern, weil sie auf Willenskraft beruhen. Und deshalb sind Gewohnheiten der Schlüssel zum Erfolg. Wir kümmern uns um alles, was vor und nach dem Training zählt: Wie jemand überhaupt ins Gym kommt, wie man dranbleibt und wie sich nach und nach die Barrieren auflösen."

Neben der App bietet BlueHabits eine technische Plattform, die Partner - etwa aus der Fitnessindustrie, der Gesundheitswirtschaft oder dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement - in ihre (digitalen) Angebote integrieren können. "Langfristiges Verhalten entscheidet über Erfolg in Prävention und Fitness, BlueHabits macht verhaltensbasierte Programme skalierbar", so Mitgründer und Geschäftsführer Arnd Jäger.

BlueHabits stellt seine Lösungen auf der FIBO vor - gefördert durch das Programm "Young Innovators" des Bundeswirtschaftsministeriums. Das Programm unterstützt innovative Startups bei der internationalen Präsentation neuer Technologien.

Über BlueHabits

Die BlueHabits GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein innovatives KI-Startup, das digitale Lösungen für nachhaltige Verhaltensänderungen entwickelt. Mit einer Kombination aus Verhaltenswissenschaft, künstlicher Intelligenz und moderner Plattformtechnologie unterstützt das Unternehmen Privatpersonen sowie Partner aus den Bereichen Fitness, Gesundheit und Prävention dabei, langfristige Gewohnheiten aufzubauen. Gegründet wurde BlueHabits von Dr. Eike Buabang, Arnd Jäger, Markus Meißner und Marco Oevermann, die mit ihrer Expertise und Leidenschaft für verhaltensbasierte Technologien, neue Maßstäbe in der digitalen Gesundheitsförderung setzen. Ihr Ziel: Menschen dabei zu helfen, positive Routinen nicht nur zu starten, sondern sie dauerhaft im Alltag zu verankern.

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