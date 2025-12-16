PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung /

Mainz (ots)

Woche 06/26 
Dienstag, 03.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  0.45	 ZDF-History
	 Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht
	 Deutschland 2011

	„heute journal“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 04.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  0.45	 Leschs Kosmos
	 Asteroiden - Abwehrmission im All
	 Deutschland 2022

	„heute journal“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen

