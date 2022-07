ZDFinfo

ZDFinfo-Reihe über aktuelle "Verschwörungswelten"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Krisen bieten einen perfekten Nährboden für Verschwörungsmythen. Seit Beginn der Coronapandemie sind "Verschwörungswelten" in der öffentlichen Debatte so präsent wie nie zuvor und können eine Gefahr für eine Demokratie darstellen. Die gleichnamige ZDFinfo-Reihe am Mittwoch, 3. August 2022, 20.15 Uhr, 21.00 Uhr und 21.45 Uhr, beleuchtet drei aktuelle Verschwörungsmythen. In der ZDFmediathek sind die Filme von David Moya und Erika Otto schon jetzt verfügbar. "Plandemie" (20.15 Uhr) greift diesen Kunstbegriff der Szene auf, die von einer bewusst "geplanten" Pandemie ausgeht. Der Film begleitet Personen, die mit diesen Ansichten sympathisieren, und zeigt, dass Verschwörungsmythen rund um das Thema Gesundheit schon in der Vergangenheit in manchen Fällen verheerende Folgen nach sich gezogen haben. Die zweite Folge untersucht den Verschwörungsmythos: "The Great Reset" (21.00 Uhr). Demnach soll eine globale Elite die Pandemie gezielt nutzen, um die Bevölkerung durch Impfungen zu kontrollieren oder sogar zu vernichten. Auch von einem Überwachungsstaat oder einer Ökodiktatur ist die Rede. "QAnon" (21.45 Uhr) gibt einen Einblick in die Welt rund um die QAnon-Bewegung, die ursprünglich aus den USA stammt. Verbreitet ist die Vorstellung von einer Kinderblut trinkenden, satanischen Elite und einem sogenannten Deep State, einem Elitenstaat, der im Untergrund die Geschicke lenkt. Mittlerweile überzeugt der Verschwörungsmythos auch in Europa immer mehr Menschen. Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 – 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/verschwoerungswelten "Verschwörungswelten" in der ZDFmediathek: "Plandemie": https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/verschwoerungswelten-plandemie-100.html "The Great Reset": https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/verschwoerungswelten-the-great-reset-100.html "QAnon": https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/verschwoerungswelten-qanon-100.html ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell