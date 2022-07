ZDFinfo

"Ägypten – Welt der Pharaonen": ZDFinfo-Dokureihe beleuchtet 3000 Jahre Geschichte

Vor rund 5000 Jahren entsteht am Nil eines der größten und mächtigsten Reiche der Geschichte: das Alte Ägypten. Die achteilige Dokureihe "Ägypten – Welt der Pharaonen" am Sonntag, 10. Juli 2022, ab 18.45 Uhr, in ZDFinfo verfolgt die Geschichte des Alten Ägypten von den ersten Siedlungen am Nil bis zur Zeit Kleopatras, der letzten Pharaonin. In der ZDFmediathek sind alle acht Filme schon jetzt verfügbar. Die Reihe zeigt die einzigartigen Leistungen der Ägypter im Staatswesen, in Kultur und Gesellschaft. Jede Folge widmet sich einem Aspekt dieser ersten Hochkultur. Themen sind die Lebensader Nil, die Götter und Könige, die großen Metropolen, der Totenkult, die Pyramiden, die Rolle der Frauen, die Kriege und schließlich der Untergang des Alten Ägypten. Ein Team internationaler Experten ordnet Ereignisse und Entwicklungen der ägyptischen Geschichte ein. Ägyptologen, Historiker und Mediziner geben Einblicke in die damalige Gesellschaft. Sie erklären die Vorstellungswelten der alten Ägypter und verraten die Tricks von der Erschaffung perfekter Mumien über die Planung antiker Megacitys bis hin zu den neuesten Erkenntnissen über den Pyramidenbau. Flugaufnahmen und dokumentarische Bilder werden ergänzt durch moderne 2-D-Erklärgrafiken, Reenactments und Graphic Novels. Auch in den ZDFinfo-Social-Media-Kanälen geht es um Ägypten. Das #ÄgyptenSpezial vom 7. bis 10. Juli bei Instagram und Facebook zeigt, warum das Alte Ägypten heute noch fasziniert und welche ägyptischen Erfindungen noch immer Einfluss auf den Alltag haben. Die Filme im Überblick auf ZDFinfo am Sonntag, 10. Juli 2022 18.45 Uhr: Ägypten – Welt der Pharaonen: Lebensader Nil (1/8) Film von Sahar Eslah, Daniel Sich und Martin Becker 19.30 Uhr: Ägypten – Welt der Pharaonen: Götter und Könige (2/8) Film von Christian Feyerabend und Martin Becker 20.15 Uhr: Ägypten – Welt der Pharaonen: Metropolen (3/8) Film von Martin Carazo Mendez, Daniel Sich und Martin Becker 21.00 Uhr: Ägypten – Welt der Pharaonen: Totenkult (4/8) Film von Martin Becker und Martin Tönnessen 21.45 Uhr: Ägypten – Welt der Pharaonen: Pyramiden (5/8) Film von Sabine Klauser, Daniel Sich, Cornelia Stier und Martin Becker 22.30 Uhr: Ägypten – Welt der Pharaonen: Frauen und Macht (6/8) Film von Cornelia Stier und Martin Becker 23.15 Uhr: Ägypten – Welt der Pharaonen: Kriege (7/8) Film von Alexander Hogh und Martin Becker 24.00 Uhr: Ägypten – Welt der Pharaonen: Untergang (8/8) Film von Alexander Hogh und Martin Becker Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 – 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aegyptenweltderpharaonen Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/aegypten-welt-der-pharaonen/ "Ägypten – Welt der Pharaonen" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/fsVHS7/ ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku

