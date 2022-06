Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.

Smart? Sicher!

Die intelligente Betonfertiggarage: Komfortzone und Einbruchschutz in einem

Bonn (ots)

Es gibt heute kaum noch Neugeräte für Haus und Garten, die nicht Smart-Home-fähig sind. Vor lauter Komfort, den die Technik im besten Fall mit sich bringt, sollte man aber auch das Thema Einbruchsicherheit nicht außer Acht lassen. Die Betonfertiggarage vereint beide Aspekte und lässt sich sogar nachträglich ins Smart Home integrieren.

"Einbrechen abbrechen!" heißt es mit sicheren Garagentoren, -türen und -fenstern

Laut Statistik brechen Einbrecher ihr Vorhaben meist ab, wenn der Einbruchsversuch länger als zwei Minuten dauert. Da lohnt es sich, in den Schutz von Tor, Tür und Fenster zu investieren, damit es sich für Langfinger nicht lohnt. Je höher die Widerstandsklasse ist, desto schneller gibt der Einbrecher auf. "Für Garagentore, -türen und -fenster empfehlen wir mindestens RC 2", so Martin Heimrich von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen, "das heißt, dass einem Einbruchsversuch von wenigstens drei Minuten mit bestimmtem Werkzeug standgehalten wird.

Übrigens ist der Einbau von Elementen mit Widerstandsklasse ausschließlich in gemauerten oder Betonfertiggaragen zulässig - nicht in Holzständerwerken, Stahlgaragen oder Trockenbaukonstruktionen. Die Unternehmen, die zur Fachvereinigung Betonfertiggaragen gehören, sind auf den Einbau hochentwickelter Sicherheitstechnik spezialisiert und stehen Interessierten gern für eine eingehende Beratung zum Einbruchschutz zur Verfügung, ob bei Neuaufstellung oder Bestandsgarage."

Smart-Home-Videoüberwachung für noch mehr Sicherheit

Smarte Überwachungssysteme können einen Einbruchversuch sogar schon verhindern, bevor sich jemand an Fenstern oder Türen zu schaffen macht. Denn sie werden bereits bei einer Bewegung auf dem Grundstück oder an Türen und Fenstern aktiv und senden eine Warnung direkt auf das verbundene Smartphone - oft auch mit Live-Stream. So kann man sich sofort ein Bild von der Lage machen und schnell reagieren.

Was die Kamera im Falle einer Gefahr noch auslösen soll, um die Einbrecher abzuschrecken, kann individuell programmiert werden. Vom einfachen Alarmsignal bis zur Interaktion mit anderen Smart-Home-Geräten wie Lampen, Fernseher etc., die sich automatisch anschalten, um die Anwesenheit einer Person im Haus zu simulieren. Über die dazugehörige App können smarte Überwachungskameras auch von unterwegs gesteuert und die Einstellungen bearbeitet werden.

Smarte Steuerung von Tor und Beleuchtung

Im Smart Home spielt die Garage inzwischen eine große Rolle. So kann zum Beispiel das Garagentor bequem über eine App auf dem Smartphone gesteuert werden - entweder über Bluetooth oder das Heimnetzwerk. Letzteres hat den Vorteil, dass die Statusabfrage und Steuerung des Garagentors bei bestehender Internetverbindung von jedem beliebigen Ort aus möglich ist. Auch sind Benachrichtigungen möglich, falls man versehentlich das Tor offen gelassen hat. Und auf dem nächtlichen Rückweg kann man auch über die App schon mal die Beleuchtung an der Garage aktivieren. Eine weitere smarte Alternative für die Toröffnung ist die Lichthupensteuerung. Über ein stationäres Funksendemodul mit Lichtsensoren lässt sich das Tor öffnen und schließen, indem man eine individuell festgelegte Lichtimpulsfolge per Lichthupe erzeugt. Bei manchen Torantrieben ist weiteres Zubehör wie zum Beispiel Verriegelungsset, Alarmanlage, Parkpositionslaser usw. erhältlich.

Intelligente Betonfertiggaragensysteme: inklusive Lüftung und Lichtschranke

"Unsere Betonfertiggaragenhersteller bieten je nach Torhersteller auch den Einbau einer intelligenten Garagenlüftung an", erklärt Heimrich. "Hier erkennt ein Feuchtigkeitssensor zu hohe Luftfeuchtigkeit und aktiviert automatisch die Lüftungsstellung bei Premium-Sektionaltoren bzw. die leichte Öffnung von Standard-Sektionaltoren. Für noch mehr Sicherheit sorgen die smarten Betonfertiggaragensysteme dadurch, dass eine Lichtschranke am Tor integriert ist. So wird bei einer Bedienung von unterwegs aus ein Schließen verhindert, wenn sich eine Person oder ein Gegenstand im Torbereich befindet."

Neuinstallation und Nachrüstung möglich

Wird eine Betonfertiggarage neu aufgestellt, kann das komplette System direkt installiert werden. Komfortabler geht's nicht. Aber auch bei bestehenden Garagen ist eine Nachrüstung möglich.

Original-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuell