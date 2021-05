"Der Maskenmann": Neue ZDFinfo-Doku aus der Reihe "Aufgeklärt!"

ZDFinfo

Er stieg nachts in Jugendherbergen und Kinderzimmer ein, um kleine Jungen zu missbrauchen und anschließend zu töten. Über viele Jahre jagten Ermittler in Norddeutschland den so genannten "Maskenmann". Am Sonntag, 16. Mai 2021, ab 20.15 Uhr, nimmt eine neue Folge der ZDFinfo-Reihe "Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle" den Serientäter in den Fokus. Der Film von Bernd Reufels und Christiane Fernbacher ist ab sofort in der ZDFmediathek abrufbar.

1992 wurde der 13-jährige Stefan nachts aus seinem Internatszimmer entführt, missbraucht und ermordet. Seine Leiche verscharrte der Täter in einer Düne. Dabei hinterließ er keine Spuren. Drei Jahre später folgte ein weiterer Mord: Der achtjährige Dennis verschwand nachts aus einem Zeltlager und wurde Wochen später tot in Dänemark aufgefunden - ebenfalls verscharrt in einer Sanddüne.

Die Ermittler sahen zunächst keinen Zusammenhang. Erst als Dennis K. 2001 aus einem Schullandheim entführt und getötet wurde, stand fest, dass hier ein Serienmörder am Werk sein musste. Der Profiler Axel Petermann und die Kriminalpsychologin Katinka Keckeis rekonstruieren die Taten des "Maskenmanns".

