ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 9. November 2020 /

MainzMainz (ots)

Woche 46/20 Dienstag, 10.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 China - Der entfesselte Riese Präsident auf Lebenszeit Großbritannien 2019 5.50 China - Der entfesselte Riese Wohlstand statt Demokratie Großbritannien 2019 6.35 China - Der entfesselte Riese Wettlauf der Supermächte Großbritannien 2019 7.20 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 UFOs Declassified - Die Geheimakten Verfolgungsjagd am Himmel USA 2017 8.50 UFOs Declassified - Die Geheimakten Zum Abschuss freigegeben USA 2017 9.40 UFOs Declassified - Die Geheimakten Alarmstufe Rot USA 2017 10.25 UFOs Declassified - Die Geheimakten Die schwarzen Dreiecke USA 2017 11.10 UFOs Declassified - Die Geheimakten Panik in L.A. USA 2017 11.55 UFOs Declassified - Die Geheimakten Roswell, New Mexico USA 2017 12.40 ZDF-History Die "Wendemorde" - Wie DDR-Schwerverbrecher freikamen Deutschland 2019 13.25 Tatort Einheit - Verbrechen der Wendezeit Deutschland 2020 14.10 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Liebe Deutschland 2020 14.55 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Kein Entkommen Deutschland 2020 15.40 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Staatsmacht im Visier Deutschland 2019 16.25 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödlicher Abgrund Deutschland 2019 17.10 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Habgier unter Genossen Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderungen beachten: 21.00 Zwischen Wahn und Wahrheit Die Macht der Verschwörungstheorien Deutschland 2020 "Krank ohne Kasse - Wenn das Gesundheitssystem versagt" entfällt 21.45 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 2020 "Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht" entfällt 22.25 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-Virus Großbritannien 2018 "Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co." Um 22.30 Uhr entfällt 23.10 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014 "Im Medikamentenrausch - Nebenwirkung Gewalt" um 23.15 Uhr entfällt 23.55 Leschs Kosmos Corona: Was sagt die Wissenschaft Deutschland 2020 "Shisha - Das gefährliche Geschäft mit dem kalten Rauch" um 0.00 Uhr entfällt 0.40 heute journal 1.05 Brennpunkt Deutschland Dortmund, Nordstadt Deutschland 2020 1.50 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 2.35 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 3.15 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 4.00 Die neuen Nazis - Vor der Wende Deutschland 2019

(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell