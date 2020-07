ZDFinfo

Mainz, 20. Juli 2020

Mainz (ots)

Woche 30/20 Dienstag, 21.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Schutzprojekt Erde Kanada Frankreich 2017 6.20 Schutzprojekt Erde Papua Frankreich 2017 ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.10 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Reich und Arm Frankreich 2017 9.55 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Im Drogenkampf Frankreich 2017 10.40 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 11.25 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016 11.55 Mördern auf der Spur Hartnäckige Kommissare Deutschland 2016 12.25 Das war dann mal weg Ostmark, Westsandmann & Transitstrecke Deutschland 2018 13.10 Das war dann mal weg Westpaket, Intershop & Kaderakte Deutschland 2018 13.55 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 14.40 DDR mobil - Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.39Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mysterien des Weltalls Mann? Frau? Oder beides? Mit Morgan Freeman USA 2016 22.20 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 2018 22.50 Leschs Kosmos Die unausgeschlafene Gesellschaft Deutschland 2018 23.20 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015 23.45 Leschs Kosmos Fische - mehr als nur fette Beute Deutschland 2018 0.15 Leschs Kosmos K.o. durch KI? - Keine Angst vor schlauen Maschinen! Deutschland 2019 0.45 heute journal 1.15 Ein Tag in Auschwitz Deutschland 2020 2.45 Frontal 21-Dokumentation Die letzten Zeugen von Auschwitz Mahner der Zukunft Deutschland 2020 3.25 Medizinische Experimente in Auschwitz Clauberg und die Frauen von Block 10 Deutschland 2019 4.10 Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte Deutschland 2006 4.55 ZDF-History Rettung der Zehntausend - Die Kindertransporte Deutschland 2018 Woche 31/20 Mittwoch, 29.07. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Ermittler am Tatort - Einsatz für den Kriminaldauerdienst Deutschland 2018 "37 Grad: Zwei Quadratkilometer Stress - Hilfe für einen Stadtteil" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 30.07. Bitte Programmänderung beachten: 18.00 Das Virus und Wir - Das ZDF in der Corona-Pandemie Deutschland 2020 "No-Name oder Marke? Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller: Nutella, Kellogg's und Kerrygold" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )

