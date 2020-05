ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 27. Mai 2020

Mainz (ots)

Woche 22/20 Donnerstag, 28.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2017 6.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017 7.05 Polizei im Einsatz Brennpunkt Berlin Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 ZDF.reportage Airlines am Boden Luftfahrt in der Corona-Krise Deutschland 2020 9.05 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 9.50 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im Revier Deutschland 2014 10.35 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom Kriminaldauerdienst Deutschland 2017 11.20 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, Personalnot Deutschland 2018 12.05 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 13.35 Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Drug Wars Großbritannien und das Kokain Großbritannien 2019 16.35 Drug Wars Großbritanniens junge Dealer Großbritannien 2019 17.20 Drogenkrieg auf den Philippinen Philippinen 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 21.40 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un Großbritannien 2018 22.35 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie USA 2017 23.30 Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen Deutschland 2020 0.30 heute journal 1.00 Drug Wars Großbritannien und das Kokain Großbritannien 2019 1.40 Drug Wars Großbritanniens junge Dealer Großbritannien 2019 2.25 Drogenkrieg auf den Philippinen Philippinen 2018 3.10 Mexikos schmutziger Drogenkrieg Großbritannien 2015 3.55 Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co. Deutschland 2020 4.40 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017 Woche 26/20 Dienstag, 23.06. Bitte Programmänderung beachten: 21.00 Das Saatgut-Kartell Frankreich 2019 "Schmutzige Kreuzfahrten - Die Schattenseiten des Booms" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 25.06. Bitte Programmänderung beachten: 9.45 Schmutzige Kreuzfahrten - Die Schattenseiten des Booms Deutschland 2019 "Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )

