Österreich-Wahl live bei phoenix - Sonntag, 29. September 2019, 16.30 Uhr und 22.30 Uhr

Österreich wählt am Sonntag, 29. September, einen neuen Nationalrat. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die politischen Verhältnisse in unserem Nachbarland verschieben werden. Oder bleibt auch nach Ibiza-Affäre und Neuwahlen am Ende alles beim Alten? phoenix berichtet ab 16.30 Uhr live aus Wien. Bereits um 17 Uhr schließen die Wahllokale in der Alpenrepublik, kurz darauf werden die ersten Hochrechnungen erwartet. Moderator Michael Kolz fängt die Stimmung in der Hofburg ein und trifft Spitzenkandidaten, außerdem wird der ORF-Journalist Fritz Dittlbacher die österreichische Perspektive vermitteln. Vom Bonner phoenix-Studio aus wird der österreichische Journalist Ewald König die Wahl in seinem Heimatland kommentieren, er beobachtet die Ergebnisse gemeinsam mit Stephan Kulle, der durch die zweistündige Live-Sendung führt.

Um 22.30 Uhr meldet sich Michael Kolz mit der Sendung "Österreich hat gewählt" noch einmal aus Wien, diesmal von der Wahlparty der ÖVP. Deren Spitzenkandidat, Sebastian Kurz, hat beste Chancen, erneut Kanzler zu werden. Doch wer wird sein Partner in einer künftigen Regierung sein? Darüber spricht Michael Kolz mit prominenten Vertretern der Parteien, außerdem wird der ÖVP-Politiker und EU-Kommissar Johannes Hahn sein Gast sein. Die Analyse im Bonner Studio übernehmen wieder Stephan Kulle und Ewald König.

