Woche 18/20 Freitag, 01.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 Leschs Kosmos Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond Deutschland 2018 6.00 Überleben auf dem Mond Deutschland 2018 6.45 Apollo - Abenteuer Mond USA 2019 8.00 forum am freitag 8.15 Unser Universum Technik im All USA 2014 9.00 Leschs Kosmos Zurück zum Mond - aber warum? Deutschland 2019 9.30 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011 9.55 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 10.40 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 11.25 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 12.05 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 12.50 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 13.35 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018 14.20 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018 15.05 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 Weiter im Ablauf wie vorgesehen Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Hitlers Tod Das Ende im Bunker Deutschland 2011 22.25 Hitlers Tod Das Testament Deutschland 2011 23.10 Hitlers Tod Der Selbstmord Deutschland 2011 23.55 Hitlers Tod Die Kapitulation Deutschland 2011 0.35 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 1.20 Mordakte Mittelalter Tod eines Dichters Großbritannien 2015 2.05 Mordakte Mittelalter Das Ende von König Edward II. Großbritannien 2015 2.50 Mordakte Mittelalter Intrige um Englands Thron Großbritannien 2015 Weiter im Ablauf wie vorgesehen Samstag, 02.05. Beginnzeitkorrekturen: 5.00 Mordakte Mittelalter Der Sohn des Papstes Großbritannien 2015 5.45 Polizei im Einsatz Brennpunkt Berlin Deutschland 2019 6.25 Von Fall zu Fall - Einsatz für den Kriminaldauerdienst Deutschland 2020 7.10 Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie Lionnet Großbritannien 2019 7.55 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill Deutschland 2018 8.35 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 9.20 Erbarmungslos Guy Georges - Die dunklen Gassen von Paris Deutschland 2018 10.05 Erbarmungslos Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen Deutschland 2018 10.50 Hard Time - Knast in Vegas Außenseiter und Einzelgänger USA 2012 11.35 Hard Time - Knast in Vegas Spezialfälle USA 2012 12.25 Leben im Todestrakt Lebensmüde Großbritannien 2017 13.10 Leben im Todestrakt Die Macht der Geschworenen Großbritannien 2017 13.55 Täter im Netz Der Fall Beadman und Harlow USA 2019 14.35 Täter im Netz Der Fall Lewis USA 2019 15.20 50 Stunden Angst - Das Geiseldrama von Aachen Deutschland 2020 15.50 Unschuldig verurteilt Falsche Geständnisse mit fatalen Folgen Deutschland 2020 16.35 Die Geheimnisse der Toten Der Fund im See Deutschland 2018 17.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 18.05 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt Großbritannien 2015 Weiter im Ablauf Beginnzeitkorrekturen: 21.40 White Boy Rick - Drogendealer für das FBI USA 2019 22.55 Inside The Criminal Mind Gangster-Bosse Tschechien 2017 23.40 Inside The Criminal Mind Serienkiller Tschechien 2017 0.25 Inside The Criminal Mind Sektenführer Tschechien 2017 1.05 Inside The Criminal Mind Kidnapper Tschechien 2017 1.50 Erbarmungslos Guy Georges - Die dunklen Gassen von Paris Deutschland 2018 2.35 Erbarmungslos Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen Deutschland 2018 3.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 4.05 Ermittler! Vergrabene Geheimnisse Deutschland 2019 4.35 Ermittler! Dunkler Fjord Deutschland 2020 Sonntag, 03.05. Beginnzeitkorrekturen: 5.05 heute-show 5.40 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Heimtückisches Verbrechen Schweden 2019 6.35 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Dunkle Vergangenheit Schweden 2019 7.40 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Der Prozess Schweden 2019 8.30 Schuldig in Schweden - Das Drama von Arboga Deutschland 2018 9.20 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016 9.50 Geheime Unterwelten der Krim Deutschland 2019 10.35 Geheime Unterwelten der SS Das Geheimnis von Stechovice Deutschland 2019 11.20 Geheime Unterwelten der SS Wunderwaffen und Verstecke Deutschland 2019 12.05 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016 12.50 Böse Bauten Hitlers Architektur an Nord- und Ostsee Deutschland 2018 13.35 Hitlers München Nazibauten in der bayerischen Metropole Deutschland 2007 14.20 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017 15.05 Geheimes Rom - Der Petersdom Frankreich/Deutschland 2018 15.55 Geheimes Paris - Unterirdische Megabauten Großbritannien 2018 16.40 Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie Frankreich 2017 17.25 Geheimes Paris - Sacré-Coeur Frankreich/Deutschland 2018 18.10 Der Louvre - Das Weltwunder von Paris Frankreich 2019 18.55 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Der Reichstag Deutschland 2018 19.35 heute-show Weiter im Ablauf Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Schokolade - Das bittere Geschäft Frankreich 2019 22.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Schummel-Vollkorn, Pflanzendrinks & Co. Deutschland 2020 23.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Hackfleisch, Wackelpudding & Co. Deutschland 2019 23.50 Das Saatgut-Kartell Frankreich 2019 0.35 Abgezockt! - Der Hochstapler Jürgen Harksen Deutschland 2019 1.20 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016 2.05 Kriminelle Karrieren Hunter Moore - Der König des Rachepornos Frankreich 2016 2.50 Kriminelle Karrieren Margaret McDonald - Sex als Geschäft Deutschland 2016 3.35 Kriminelle Karrieren Arjan Roskam - Der König des Cannabishandels Deutschland 2016 4.20 Kriminelle Karrieren Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher Deutschland 2016 Montag, 04.05. Beginnzeitkorrekturen: 5.05 Die Inkasso-Falle - Geldeintreibern auf der Spur Deutschland 2019 5.50 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016 6.35 Frontal21-Dokumentation Die Ticketdealer - Miese Tricks bei Viagogo Deutschland 2019 7.05 50 Stunden Angst - Das Geiseldrama von Aachen Deutschland 2020 7.35 Unschuldig verurteilt Falsche Geständnisse mit fatalen Folgen Deutschland 2020 8.20 Die Geheimnisse der Toten Der Fund im See Deutschland 2018 9.05 Täter im Netz Der Fall Beadman und Harlow USA 2019 9.50 Täter im Netz Der Fall Lewi USA 2019 Weiter im Ablauf Beginnzeitkorrekturen: 20.55 ZDF-History Das Geheimnis der Wikinger-Kriegerin Deutschland 2020 21.40 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015 22.25 ZDF-History Die ewige Jagd nach dem Gold Deutschland 2016 23.10 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017 23.50 ZDF-History Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela Deutschland 2019 0.35 heute journal 1.05 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 1.50 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 2.35 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017 3.20 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Eine Super-Kanone für Saddam Hussein Australien 2018 4.00 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Biowaffen-Experimente Weiter im Ablauf

