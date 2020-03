ZDFinfo

Woche 12/20 Donnerstag, 19.03. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.50 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 2018 ( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Amazon - Die ganze Welt im Pappkarton Frankreich 2019 22.25 Achtung Ebay - Die Tricks der Betrüger Deutschland 2019 23.10 Fakten, Fakes und Kundentäuschung Die Macht der Internetbewertungen Deutschland 2019 23.55 Grüne Versprechen - Wie Verbraucher getäuscht werden Deutschland 2019 0.40 heute journal 1.10 Edward II. von England - Tödliches Spiel um die Macht Deutschland 2019 1.55 War of Thrones - Krieg der Könige England gegen Frankreich (1328-1364) Frankreich 2018 2.35 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018 3.25 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018 4.10 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 2018 4.55 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Macht und Leidenschaft Großbritannien 2016

