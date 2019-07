Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation GmbH

F-LANE kürt fünf vielversprechende Tech-Start-ups von und für Frauen

Berlin (ots)

F-LANE ist der europaweit erste Accelerator mit Fokus auf Impact Start-ups von und für Frauen im Tech-Bereich. Das Vodafone Institut wählte für F-LANE die fünf überzeugendsten Jungunternehmen aus. Durchgesetzt haben sich Start-ups und Social Ventures aus Indien, Ghana, Nigeria, Großbritannien und Deutschland. Auf diese wartet nun ein siebenwöchiges Förderprogramm in Berlin, inklusive Gründerinnenberatung, Training, Zugang zu Netzwerken und finanzielle Starthilfe. Die Mehrzahl der Start-ups der vergangenen F-LANE Runden hatte im Anschluss des Programms Investitionen erhalten - zum Teil in Höhe von bis zu 4,5 Mio. Euro.

Das Programm des Accelerators startet ab dem 4.Oktober in Berlin. Höhepunkt ist der Demo Day der fünf FinalistInnen von F-LANE am 21. November vor Investoren und EntscheidungsträgerInnen aus Wirtschaft, Medien und Politik. Alice Deißner, Direktorin des Vodafone Instituts für Gesellschaft und Kommunikation: "Insbesondere bei Gründerinnen im Tech- Sektor halten sich Vorurteile gegenüber Frauen hartnäckig, und die Zahlen zu ihrer Benachteiligung sind alarmierend. Es braucht Programme wie F-LANE, die dieses Thema auf die Agenda setzen und aufzeigen, dass es eine Vielzahl an herausragenden Geschäftsmodellen und inspirierende GründerInnen-Teams gibt."

F-LANE Start-ups 2019: Developers in Vogue (Ghana), Together for Her (India), Safe & the City (UK), Boost Thyroid (DE), Rubi Health (Nigeria).

F-LANE sucht in Kooperation mit dem Impact Hub Berlin und der Social Entrepreneurship Akademie international nach innovativen Start-ups mit einem Fokus auf Frauen*, die ein soziales Problem unternehmerisch lösen und die das Potential haben, eine breite Wirkung zu erzielen. Die Kriterien bei der Auswahl der F-LANE-Start-ups sind neben dem Nachweis eines More-than-profit Modells, ein messbarer Impact der Gründungsidee, der Fokus auf Technologien sowie die Stärkung von Frauen*.

