Woche 14/20 Montag, 30.03. Bitte Programmänderungen beachten: 9.15 ZDF.reportage Wutsache: Mindestlohn Deutschland 2020 "Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie Lionnet" entfällt 9.45 ZDF.reportage Wutsache: Abstiegsangst Deutschland 2020 "Ermittler! Mädchen im Fadenkreuz" um 10.00 Uhr entfällt 10.15 ZDF.reportage Wutsache: Miete Deutschland 2020 "Ermittler! - Angriff aus dem Hinterhalt" um 10.30 Uhr entfällt 10.45 Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole Deutschland 2018 "Ermittler! - Mehrfachtätern auf der Spur" um 11.00 Uhr entfällt 11.30 ZDF.reportage Ohne geht's nicht Europäische Arbeitnehmer in Deutschland Deutschland 2019 "Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill" entfällt 12.00 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018 "Auf Verbrecherjagd - Missbrauchtes Vertrauen" um 12.15 Uhr entfällt 12.30 ZDF.reportage Die Jahrmarkt-Profis Zwischen Zuckerwatte und Riesenrad Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 31.03. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 ZDF.reportage Der Austauschcop Ein US-Polizist in Hamburg Deutschland 2017 "Ermittler! - Schatten in der Dunkelheit" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 01.04. Bitte Programmänderungen beachten: 11.45 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Fahnder vom Zoll Deutschland 2018 "Ermittler! - Dunkler Fjord" entfällt 12.15 ZDF.reportage Rennstrecke Autobahn Zoff ums Tempolimit Deutschland 2019 "Ermittler! - Nur ein Unfall" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 15/20 Montag, 06.04. Bitte Programmänderungen beachten: 7.45 Berlusconi und die Mafia Frankreich 2015 "Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah: Wettlauf gegen die Zeit" entfällt 8.30 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra "Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah: Übung macht den Meister" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 07.04. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 7.45 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Wettlauf gegen die Zeit Frankreich 2019 8.30 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Übung macht den Meister Frankreich 2019 9.15 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Kampf dem Feuersturm Frankreich 2019 "Der Fall Rebecca Thorpe" entfällt 10.00 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Großalarm vor Marseille Frankreich 2019 "Der Fall Stacey Mackie" entfällt 10.45 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Faktor Mensch Frankreich 2019 "Der Fall Gemma McCluskie" entfällt 11.30 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Stresstest am Berg Frankreich 2019 "Der Fall Joanna Yeates" entfällt 12.15 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017 "Der Fall Ty Medland" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 08.04. Bitte Programmänderungen beachten: 7.45 Helden der Evolution Schildkröten "Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah: Faktor Mensch" entfällt 8.30 Helden der Evolution Meeressäuger "Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah: Stresstest am Berg" entfällt 9.15 Helden der Evolution Vögel "Mörderjagd: Auf der Flucht" entfällt 10.00 Big Pacific Der gewaltsame Ozean USA 2018 "Mörderjagd: Das Monster von Paris" entfällt 10.45 Big Pacific Der geheimnisvolle Ozean USA 2018 "Mörderjagd: Die Sklavenhalter" entfällt 11.30 Big Pacific Der leidenschaftliche Ozean USA 2018 "Mörderjagd: Liebe, Lüge, Tod" entfällt 12.15 Big Pacific Der gierige Ozean USA 2018 "Mörderjagd: Schatten des Zweifels" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 16/20 Dienstag, 14.04. Bitte Programmänderungen beachten: 7.15 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016 "Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR" entfällt 8.00 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016 "Die sieben Geheimnisse der NVA" entfällt 8.45 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palast Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 2020 "ZDF-History: Margot Honecker - Die Bilanz" entfällt 9.30 Herz und Krone - Schwedens Königshaus privat Schweden 2018 "Täterjagd: Der Fall Guy Georges" um 9.15 Uhr entfällt 10.15 Beruf: Königin! Máxima der Niederlande Deutschland 2019 "Täterjagd: Der Fall Benoît Philippens" um 10.00 Uhr entfällt 11.00 Beruf: Königin! Letizia von Spanien Deutschland 2019 "Täterjagd: Der Fall Chantal Ternik" um 10.45 entfällt 11.45 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II. Frankreich 2016 "Täterjagd: Der Fall Marc Van Beers" um 11.30 Uhr entfällt 12.30 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 "Ermittler! - Wenn Gewalt eskaliert" entfällt "Ermittler! - Heimtückische Pläne" um 12.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )

