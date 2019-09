ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 17. September 2019

ZDFinfo

Woche 38/19 Mittwoch, 18.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.15 Krieg um Amerika Bull Run - Aufstand für die Sklaverei Kanada 2016 5.55 Krieg um Amerika Antietam - Der blutigste Tag Kanada 2016 ( weiterer Ablauf ab 6.35 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 7.20 Krieg um Amerika Gettysburg - Der Wendepunkt Kanada 2016 ( weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.45 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Achtziger Jahre Deutschland 2011 9.30 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Harry Wörz Deutschland 2017 10.15 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.35 Mördern auf der Spur Indizien und falsche Alibis Deutschland 2016 12.00 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 12.30 ZDF-History Deutschland 1945 von oben Deutschland 2015 13.20 ZDF-History Die geheimste Unterwelt der SS Deutschland 2019 14.05 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 2019 14.50 ZDF-History Oktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderte Deutschland 2017 15.35 ZDF-History Pekinger Frühling '89 - Chinas Kampf um die Freiheit Deutschland 2019 16.20 ZDF-History Damenwahl! Frauen im Kampf um die Stimme Deutschland 2019 17.00 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 17.50 Leschs Kosmos Digitale Stimmenfänger - Meinungsmache im Netz Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.55 planet e.: Giftiger Export - der Handel mit Elektromüll Deutschland 2016 22.25 Leschs Kosmos Die Plastik-Zeitbombe: Wege aus der Krise Deutschland 2019 22.55 Leschs Kosmos Fische - mehr als nur fette Beute Deutschland 2018 23.20 ZDFzeit Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch Deutschland 2019 0.05 Mysterien des Weltalls Die Erde nimmt ihre Wunder zurück Mit Morgan Freeman USA 2016 0.45 heute journal 1.15 Aufstieg und Fall des Kommunismus Karl Marx und die Idee Deutschland 2016 2.00 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Weg in die Revolution Deutschland 2016 2.45 Aufstieg und Fall des Kommunismus Revolution in Russland Deutschland 2016 3.30 Aufstieg und Fall des Kommunismus Von der Revolution zum Terror Deutschland 2016 4.20 Aufstieg und Fall des Kommunismus Rotes Scheitern und roter Terror Deutschland 2016

