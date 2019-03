Gruner+Jahr, DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN

Die "Hirschhausen-Diät" jetzt als App: Dr. Eckart von Hirschhausen wird zum persönlichen Coach

Pünktlich zur Fastenzeit gibt es die "Hirschhausen-Diät" jetzt als App. Dr. Eckart von Hirschhausen steht damit allen, die mit Intervallfasten abnehmen und gesünder leben wollen als Coach rund um die Uhr zur Seite - in einem umfassenden Programm, das unter anderem über 400 Minuten exklusives Audiomaterial bietet.

Die App besteht aus zwei Komponenten, dem kostenlosen Intervall-Timer, der es erleichtert, seinen eigenen Essensrhythmus zu finden und in den Alltag zu integrieren sowie dem Sieben-Wochen-Programm: In insgesamt 49 täglichen Hör-Einheiten unterstützt der Mediziner, Komiker und Autor die App-Nutzer mit wertvollen Tipps, hilfreichem wissenschaftlichem Hintergrundwissen und persönlichen Erfahrungen beim Intervallfasten. Sollte einmal ein Motivationstief einsetzen oder eine andere Frage zur Methode auf der Seele brennen, dann hat Dr. Eckart von Hirschhausen die "Schnellen Hilfen" parat - und sorgt dafür, dass der Humor nicht zu kurz kommt. Zusätzlich werden begleitende Wochenaufgaben wie zum Beispiel ein Veränderungstagebuch, Motivationsübungen oder auch Rezepte angeboten.

"Ab jetzt stehe ich Ihnen als Ihr persönlicher Coach zur Verfügung. Ich helfe Ihnen, durchzuhalten, motiviert zu bleiben und Spaß zu haben. Denn es lohnt sich: Die Umstellung auf längere Essenspausen ist nach meiner eigenen Erfahrung die Diät, die am besten im Alltag umzusetzen ist. Sie können langfristig Essen wieder schätzen, mehr Leichtigkeit gewinnen und gesünder leben", so Dr. Eckart von Hirschhausen. "Es werden keine Kalorien gezählt. Nur Stunden. Und das auch nicht an jedem Tag, sondern in einem individuell und frei wählbaren Wochenplan."

Der "Doktor der Nation" hat durch seinen erfolgreichen Selbstversuch im Gesundheitsmagazin DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN mit der "16 zu 8" Methode des Intervallfastens eine große Begeisterung ausgelöst und viele Nachahmer inspiriert. Seither spricht man von der "Hirschhausen-Diät": "Eigentlich wollte ich nie etwas mit Diäten zu tun haben. Mir war das immer zu anstrengend, wenn sich Leute streiten: Was ist gesünder, drei Vierkornbrötchen oder vier Dreikornbrötchen. Ich liebe aber an der "Hirschhausen-Diät", dass sie so undogmatisch und alltagstauglich ist. Es ist auch keine Diät, sondern eine Lebenseinstellung: Du kannst essen, was du willst - halt nur nicht die ganze Zeit!"

Entwickelt wurde die App "Hirschhausen-Diät" im Gruner + Jahr-Innovation Lab Greenhouse, das im vergangenen Jahr bereits erfolgreich die Meditations-App "Balloon" gestartet hat, die Menschen hilft, Stress abzubauen, leichter zu leben und mehr innere Stärke zu entwickeln. Inhaltlich beraten und unterstützt hat die DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN-Redaktion. Die App steht im App-Store und im Google Play-Store zum Download zur Verfügung (www.hirschhausen-diaet.de). Der dreitägige Vorbereitungskurs und der Intervall-Timer sind kostenlos, das komplette Programm ist zum Einführungsangebot von 39,99 Euro erhältlich.

Weitere Informationen zur App und wie Smartphone und Internet die Medizin besser machen können, in der aktuellen Ausgabe DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN (02/2019, jetzt im Handel).

