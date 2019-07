ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 29. Juli 2019

ZDFinfo

Woche 31/19 Dienstag, 30.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 6.20 ZDF-History Geheimes Paris - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2018 7.05 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013 7.50 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Geheime Unterwelten der Krim Deutschland 2018 9.20 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016 9.55 Erbarmungslos Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen Deutschland 2018 10.35 Hate Crime - Tatmotiv Hass Tödliches Doppelleben 11.25 Ermittler! Die Faserspur Deutschland 2019 11.55 Ermittler! Schauplatz Berlin Deutschland 2019 12.20 Ermittler! Frauen im Visier Deutschland 2019 12.50 ZDF-History Sinti und Roma. Eine deutsche Geschichte Deutschland 2019 13.35 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter 14.20 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity 15.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 15.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 16.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017 17.20 Terra X Verlorene Welten Zerstörtes Kulturerbe im Orient Deutschland 2015 18.05 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 2009 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 0.40 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 1.25 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 2.05 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 2.50 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 3.35 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 4.20 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018

