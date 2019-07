ZDFinfo

Mainz, 26. Juli 2019

Mainz (ots)

Woche 31/19 Samstag, 27.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr? 6.05 Pannenflughafen BER - Vom Vorzeigeprojekt zum Milliardengrab Deutschland 2018 6.55 ZDFzoom Teuer und verplant - Kostenfalle staatliche Bauprojekte Deutschland 2018 7.25 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Berater vom Jobcenter Deutschland 2018 7.55 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017 8.40 Die sieben größten Gefahren für die EU Deutschland 2019 9.25 ARTE Re: Wo der Balkan bebt - Das Trompetenfestival in Guca 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 ARTE Re: Odessa im Griff der Mafia 10.25 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr. Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.55 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 12.40 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 13.25 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 Deutschland 2017 14.10 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015 14.55 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 16.25 Momente der Geschichte II Wendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum Kaiserreich Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 22.25 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 23.05 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 Deutschland 2017 23.50 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015 0.35 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation Deutschland 2017 1.20 Momente der Geschichte II Wege der Deutschen Deutschland 2015 2.05 Momente der Geschichte II Wendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum Kaiserreich Deutschland 2015 2.50 Die Welt der Antike Griechische Mythologie 3.35 Die Welt der Antike Mythos Alexander der Große 4.20 Die Welt der Antike Das römische Imperium Woche 31/19 Sonntag, 28.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Seen-Sucht nach Süden - Die oberitalienischen Seen Italien 2019 5.50 Faszination Kreuzfahrt - Auf Meer und Fluss 6.35 Seen-Sucht nach heiler Welt - Die Kärntner Seen Österreich 2019 7.20 Inselträume Die Ostfriesischen Inseln - Welten im Watt Deutschland 2018 8.05 Seen-Sucht nach Weite - Die Mecklenburgische Seenplatte Deutschland 2019 8.50 Ostpreußens vergessene Schlösser 9.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.35 Der Vietnamkrieg Der Kalte Krieg Deutschland 2013 10.20 Der Vietnamkrieg Im Bombenhagel Deutschland 2013 11.05 Der Vietnamkrieg Kampf ohne Fronten Deutschland 2013 11.55 Der Vietnamkrieg Der Wendepunkt Deutschland 2013 12.40 Der Vietnamkrieg Der Fall My Lai Deutschland 2013 13.25 Der Vietnamkrieg Das Trauma Deutschland 2013 14.10 ZDF-History Uschi Obermaier - Die Ikone der 68er Deutschland 2018 14.55 Der 68er-Check - Sieben Mythen und Wahrheiten Deutschland 2018 15.40 ZDF-History Die Sixties ... gute Zeiten, wilde Zeiten! Deutschland 2019 16.25 Der Fall Susanne Albrecht Die vielen Leben einer RAF-Terroristin Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Geschichte der RAF Der Knast, der Prozess und die Sympathisanten Deutschland 2014 22.25 Die Geschichte der RAF Der deutsche Herbst - das Jahr 1977 Deutschland 2014 23.10 Die Geschichte der RAF Die zweite Generation und die Stasi Deutschland 2014 23.55 Die Geschichte der RAF Die dritte Generation und das Ende der RAF Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 1.25 Der Fall Susanne Albrecht Die vielen Leben einer RAF-Terroristin Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 2.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.30 Der Vietnamkrieg Kampf ohne Fronten Deutschland 2013 Woche 31/19 Montag, 29.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.15 Der Vietnamkrieg Der Wendepunkt Deutschland 2013 6.00 Der Vietnamkrieg Der Fall My Lai Deutschland 2013 6.45 Der Vietnamkrieg Das Trauma Deutschland 2013 7.30 War Games - Der Kalte Krieg Atompoker Australien 2016 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 War Games - Der Kalte Krieg Flächenbrand Australien 2016 9.00 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016 9.35 Auf Verbrecherjagd - Missbrauchtes Vertrauen ( weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.40 Mördern auf der Spur Mord im Rotlichtmilieu Deutschland 2016 12.10 Ermittler! Teenager im Visier 12.40 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 13.25 ZDF-History Geheimes Paris - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2018 14.10 Geheime Unterwelten der Krim Deutschland 2018 14.55 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016 22.25 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 23.05 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 23.50 Die Atommüll-Lüge Deutschland 2017 0.35 heute journal 1.00 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017 1.45 Geheime Unterwelten der Krim Deutschland 2018 2.35 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018 3.15 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Der Reichstag Deutschland 2018 4.00 Geheimes Paris - Unterirdische Megabauten Großbritannien 2018 4.50 Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie Frankreich 2017

