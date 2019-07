ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 25. Juli 2019

Mainz (ots)

Woche 30/19 Donnerstag, 25.07. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 3.20 Kinder des Bösen Pinochets Tochter Deutschland/Ungarn 2016 3.55 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016 4.40 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing Deutschland 2017 Freitag, 26.07. Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 6.10 ZDF-History Stalin - Der rote Zar Deutschland 2017 6.55 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator 7.40 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 "Despoten: Mussolini - Ikone des Faschismus" um 7.45 Uhr entfällt 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 auslandsjournal Deutschland 2019 8.55 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr? 9.40 Pannenflughafen BER - Vom Vorzeigeprojekt zum Milliardengrab Deutschland 2018 10.20 ZDFzoom Teuer und verplant - Kostenfalle staatliche Bauprojekte Deutschland 2018 10.50 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Berater vom Jobcenter Deutschland 2018 11.23 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017 12.10 Die sieben größten Gefahren für die EU Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 12.55 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 2009 21.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 23.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014 0.35 heute journal 1.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017 1.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017 2.30 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017 3.15 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Tödliche Technik Deutschland 2017 4.00 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017 4.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Zivilisten im Fadenkreuz Deutschland 2017

