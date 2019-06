ZDFinfo

Crime-Dokus in ZDFinfo: "Das errechnete Verbrechen" und "Die Geheimnisse der Toten"

Algorithmen, die Verbrechen voraussagen können, und Rechtsmediziner, die Einblick in ihre Ermittlungen zu spektakulären Mordfällen geben: Mit "Das errechnete Verbrechen - Die Polizeiarbeit der Zukunft" und "Die Geheimnisse der Toten - Der Fund im See" zeigt ZDFinfo am Samstag, 8. Juni 2019, ab 19.30 Uhr zwei neue Crime-Dokumentationen.

Den Auftakt macht um 19.30 Uhr "Das errechnete Verbrechen - Die Polizeiarbeit der Zukunft". Die Dokumentation von Madeleine Brot und Phillipe Mach setzt sich mit der Frage auseinander, wie schwierig es ist, Einbruchsdiebstähle zu verhindern. Doch einige Polizeieinheiten nutzen eine neue Methode: das "Precobs"-System. Mithilfe von Algorithmen errechnet das Programm die Wahrscheinlichkeit einer Straftat. Mit erhöhter Polizeipräsenz soll dann verhindert werden, dass es zu Kriminalität kommt.

Im Anschluss lassen die prominenten Rechtsmediziner Benjamin Ondruschka und Klaus Püschel um 20.15 Uhr in "Die Geheimnisse der Toten - Der Fund im See" ihre Ermittlungen in zwei spektakulären Fällen Revue passieren: Am 11. Januar 2011 erlitt die Pornodarstellerin Carolin Wosnitza, genannt "Sexy Cora", in einer Hamburger Privatklinik einen Herzstillstand und starb nach neun Tagen im Koma. Das LKA Hamburg stellte widersprüchliche Angaben in den Narkoseprotokollen fest. Außerdem geht es in der Doku um eine zerstückelte Frauenleiche, die zwei Schwimmer am 28. Juli 2016 im Baggersee Thekla fanden. Handelte es sich um Mord, ein Sexualdelikt oder einen Unfall?

ZDFinfo wiederholt "Das errechnete Verbrechen - Die Polizeiarbeit der Zukunft" am Dienstag, 11. Juni 2019, um 9.15 Uhr. "Die Geheimnisse der Toten - Der Fund im See" ist erneut am Dienstag, 11. Juni 2019, 10.00 Uhr, am Samstag, 20. Juli 2019, 23.15 Uhr, sowie am Mittwoch, 24. Juli 2019, 10.00 Uhr, zu sehen.

