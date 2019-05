ZDFinfo

Woche 19/19 Samstag, 04.05. Bitte Beginnzeitenkorreturen beachten: 6.55 ZDFzoom Teuer und verplant - Kostenfalle staatliche Bauprojekte Deutschland 2018 7.25 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Berater vom Jobcenter Deutschland 2018 7.55 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Betreuer vom Sozialamt Deutschland 2018 8.25 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand Deutschland 2018 9.15 37° Die Pfandjäger Warum Menschen Flaschen sammeln Deutschland 2018 9.40 Albtraum Wohnen Makler-Abzocke, Baupfusch und Horrormieten Deutschland 2017 10.25 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011 11.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017 11.55 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015 12.40 ZDFzeit Früher war alles besser! Oder? Deutschland 2017 13.25 Das war dann mal weg Modellbahn, Tamagotchi & Co. Deutschland 2018 14.10 Das war dann mal weg Testbild, Sendeschluss & Co. Deutschland 2018 14.55 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015 22.25 ZDFzeit Früher war alles besser! Oder? Deutschland 2017 23.10 Das war dann mal weg Modellbahn, Tamagotchi & Co. Deutschland 2018 23.55 Das war dann mal weg Testbild, Sendeschluss & Co. Deutschland 2018 0.40 Das war dann mal weg Henkelmann, Hawaii-Toast & Co. Deutschland 2017 1.25 Das war dann mal weg Badekappe, Backenbart & Co. Deutschland 2017 2.10 Die Traumfabrik und die Macht Hollywood und die Politik Deutschland 2017 2.55 ZDF-History Alltag in Ost und West - Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2019 3.40 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017 4.25 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: Sonntag, 05.05. 5.05 heute-show 5.45 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Härtetest für Bugsier 8 Deutschland 2016 6.25 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Riesenpott voraus Deutschland 2016 7.10 Diesel im Blut Trucker zwischen Abschlepphof und Rennpiste Deutschland 2016 7.55 Feuerwerk und Donnerschläge Pyrotechniker lassen es krachen Deutschland 2015 8.40 Die Schatzsucher - Mit dem Metalldetektor unterwegs 9.25 ZDF.reportage Männerträume Zwischen Hobby und Ehefrau 9.55 Terra X Mord am Hof des Pharao Die Verschwörung um Ramses III. 10.35 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 11.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 12.05 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004 12.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens Tiere der Unterwelt Großbritannien 2018 13.40 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Räuber aus dem Norden Großbritannien 2016 14.25 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Aufbruch in die Neue Welt Großbritannien 2016 15.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 15.55 Das unsichtbare Athen - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 16.40 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 17.25 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 18.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der geheimnisvolle Pharao Großbritannien 2018 18.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Garten Eden Großbritannien 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 21.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens Tiere der Unterwelt Großbritannien 2018 22.25 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 23.10 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 23.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der geheimnisvolle Pharao Großbritannien 2018 0.35 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 1.20 Das unsichtbare Athen - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 2.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 2.50 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Räuber aus dem Norden Großbritannien 2016 3.30 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Aufbruch in die Neue Welt Großbritannien 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: Montag, 06.05. 5.55 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Die Anthrax-Ermittlungen 6.35 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Bio-Terrorismus 7.20 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Explosion im Labor 8.05 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Mysteriöse Strahlenwaffe (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 12.25 Mafia - Die Paten von Chicago Familienbande USA 2017 13.10 Mafia - Die Paten von Chicago Straßenkrieg USA 2017 13.50 Mafia - Die Paten von Chicago Valentinstag USA 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 15.55 Mafia - Die Paten von Chicago Stadt der Sünde USA 2017 16.35 Mafia - Die Paten von Chicago Vermächtnis USA 2017 17.20 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Komplizen des Bösen 1939-1942: Heydrich und der Holocaust Deutschland 2017 22.25 Komplizen des Bösen 1942-1944: Der totale Krieg Deutschland 2017 23.10 Komplizen des Bösen 1944-1945: Verbrannte Erde Deutschland 2017 23.55 Komplizen des Bösen 1945: Das Ende Deutschland 2017 0.35 heute journal 1.05 Mysterien des Weltalls Der große Bruder Mit Morgan Freeman USA 2016 1.40 Mysterien des Weltalls Warum wird man Terrorist? Mit Morgan Freeman USA 2016 2.20 Mysterien des Weltalls Das Waffen-Virus Mit Morgan Freeman USA 2016 3.00 Mysterien des Weltalls Jeder Mensch ist ein Genie Mit Morgan Freeman USA 2016 3.40 Mysterien des Weltalls Das ewige Leben Mit Morgan Freeman USA 2016 4.20 Mysterien des Weltalls Mann? Frau? Oder beides? Mit Morgan Freeman USA 2016

