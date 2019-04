ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 30. April 2019

Mainz (ots)

Woche 18/19 Donnerstag, 02.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 ZDFzoom Hauptsache billig? - Das System Discounter Deutschland 2019 5.40 Die Schnitzel-Industrie Das Geschäft mit Deutschlands Schweinen 6.20 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018 7.05 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Tütensuppen, Kochschinken & Co. Deutschland 2019 7.50 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017 9.20 Das große Geschäft mit Altkleidern Wie Moderecycling funktioniert 10.05 Falsche Versprechen? So lassen wir uns manipulieren Deutschland 2018 10.50 Fakten, Fakes und Kundentäuschung - Die Macht der Internetbewertungen Ein Film von Andreas Baum 11.40 Der Anti-Trump - Senator John McCain USA 2018 12.25 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA USA 2018 13.10 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 13.55 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft? 14.40 Amerikas neue Nazis - Täter und Strategen USA 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.55 Legendäre Schiffe der U.S. Navy - Die USS Texas 23.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017 0.25 heute journal 0.50 Mythos Concorde Wettlauf am Himmel Großbritannien 2018 1.35 Mythos Concorde Triumph und Tragödie Großbritannien 2018 2.20 Jahrhundertflieger DC-3 Das erfolgreichste Flugzeug der Welt Deutschland 2018 3.05 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016 3.45 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen )

