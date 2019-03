ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 18. März 2019

ZDFinfo

Woche 12/19 Dienstag, 19.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Die Kanada-Saga Aufschwung und Krise Kanada 2017 6.05 Die Kanada-Saga Zweiter Weltkrieg Kanada 2017 6.50 Die Kanada-Saga Kampf um Einheit Kanada 2017 7.30 Die Kanada-Saga Erbe und Zukunft Kanada 2017 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 Protokoll eines Verbrechens Der Doppelmord von Flonheim Deutschland 2012 9.00 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Leben mit der Schuld - Der Fall Lolita Brieger Deutschland 2018 9.45 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016 10.30 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Deutschland 2016 11.15 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 12.00 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017 12.45 ZDF-History Geheimes Versailles - Die zwei Leben der Marie Antoinette Deutschland 2019 13.30 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 16.35 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Das Kolosseum Großbritannien 2017 17.20 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Atomwissenschaftler als Zielscheibe 22.20 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Explosion im Labor 23.05 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Die Anthrax-Ermittlungen 23.45 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Biowaffen-Experimente 0.30 heute journal 0.55 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 1.40 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 2.25 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 3.10 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Das Kolosseum Großbritannien 2017 3.55 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 4.40 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018

