Mainz, 15. März 2019

Woche 12/19 Samstag, 16.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Migration - Die Welt auf Wanderschaft 6.25 Türsteher Europas Wie Afrika Flüchtlinge stoppen soll Uganda/Niger/Sudan/Deutschland 2018 7.10 Pauls Weg nach Europa Von Kamerun nach Berlin 7.55 Dirty Dollars Menschenhandel 8.35 Das Geschäft mit der Flucht Wer an den Flüchtlingscamps verdient 9.25 Operation souveräne Grenzen Australiens harte Migrationspolitk 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 Angst vor dem Fremden - Wurzeln eines gefährlichen Gefühls 10.40 ZDF-History Personenschützer Deutschland 2016 11.25 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte 12.10 ZDF-History Große Kriminalfälle - Dem Täter auf der Spur Deutschland 2018 12.40 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 13.25 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 ZDF-History Franco - Spaniens ewiger Diktator Deutschland 2018 21.40 ZDF-History Die dunklen Geheimnisse des Vatikans Deutschland 2018 22.25 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 23.05 ZDF-History Die Akte Ramstein Deutschland 2018 23.50 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017 0.40 ZDF-History Personenschützer Deutschland 2016 1.25 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015 2.10 ZDF-History Oktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderte Deutschland 2017 2.55 ZDF-History Stalin - Der rote Zar Deutschland 2017 3.40 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 4.25 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013 Woche 12/19 Sonntag, 17.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 heute-show 5.45 Liebe und Sex in Indien 6.40 Indiens Superreiche - Zwischen Elend und Luxus Frankreich 2018 7.25 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 8.10 Geheimes Katar Ein Emirat auf WM-Kurs Deutschland 2018 8.55 ARTE Re: Wo der Balkan bebt - Das Trompetenfestival in Guca 9.25 ZDF.reportage Sonne, Strand und Schwarzes Meer Schnäppchenurlaub in Bulgarien Deutschland 2018 9.57 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.00 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017 10.45 Das Krieger-Gen Der DNA-Code der Gewalt 11.30 Dem Verbrechen auf der Spur Das Profil des Täters Großbritannien 2011 12.15 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011 13.00 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011 13.45 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011 14.30 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011 15.15 Dem Verbrechen auf der Spur Der letzte Zeuge Großbritannien 2011 16.00 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011 16.45 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011 17.30 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011 18.15 Dem Verbrechen auf der Spur Ein tödlicher Cocktail Großbritannien 2011 19.00 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017 22.25 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Deutschland 2016 23.10 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 23.55 Dem Verbrechen auf der Spur Die Visitenkarte des Täters Großbritannien 2011 0.40 Dem Verbrechen auf der Spur Das Profil des Täters Großbritannien 2011 1.25 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011 2.10 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011 2.50 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011 3.35 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011 4.20 Dem Verbrechen auf der Spur Der letzte Zeuge Großbritannien 2011 Woche 12/19 Montag, 18.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011 8.50 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011 9.35 200 Jahre Kriminalgeschichte Von 1800 bis 1900 Deutschland 2011 10.20 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Jahre 1900 bis 1950 Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Das war dann mal weg Badekappe, Backenbart & Co. Deutschland 2017 23.55 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 0.40 heute journal 1.10 Die Kanada-Saga Zwei Welten Kanada 2017 1.50 Die Kanada-Saga Pioniere und Abenteurer Kanada 2017 2.35 Die Kanada-Saga Krieg gegen die USA Kanada 2017 3.15 Die Kanada-Saga Lokomotiven und Telegrafen Kanada 2017 4.00 Die Kanada-Saga Eigene Wege Kanada 2017 4.40 Die Kanada-Saga Erster Weltkrieg Kanada 2017

