ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 12. März 2019

Mainz (ots)

Woche 11/19 Mittwoch, 13.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 ZDF.reportage Miet-Wahnsinn in Deutschland Ist Wohnen unbezahlbar? Deutschland 2016 5.50 Alles anders auf dem Land Eine Reise durch die Provinz Deutschland 2017 6.35 Frontal 21-Dokumentation Teurer Wohnen Der Kampf um bezahlbare Mieten Deutschland 2018 7.20 Albtraum Wohnen Abriss, Rauswurf, Mieter in Not Deutschland 2018 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Albtraum Wohnen Makler-Abzocke, Baupfusch und Horrormieten Deutschland 2017 8.50 Mörderjagd Tod in San Francisco 9.35 Mörderjagd Tödliche Gier Frankreich 2016 10.20 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft 11.10 Mörderjagd Tod einer Familie 11.55 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016 12.25 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016 12.50 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns 13.40 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns 14.25 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns 15.05 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Mit Christian Rach Deutschland 2015 15.50 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Mit Christian Rach Deutschland 2015 16.35 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Mit Christian Rach Deutschland 2015 17.20 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015 17.50 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 2018 18.20 Leschs Kosmos Bewegung - Universalmedizin mit Nebenwirkung Deutschland 2018 18.50 Terra X Verlorene Welten Zerstörtes Kulturerbe im Orient Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 22.25 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 23.10 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Das Kolosseum Großbritannien 2017 23.50 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 0.35 heute journal 1.05 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Mit Christian Rach Deutschland 2015 1.45 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Mit Christian Rach Deutschland 2015 2.30 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Mit Christian Rach Deutschland 2015 3.15 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015 3.45 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell