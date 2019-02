ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 15. Februar 2019

Mainz (ots)

Woche 08/19 Samstag, 16.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Trumps Russland-Connection Das FBI, Mueller und die Wahrheit 6.35 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere 7.20 Trump gegen alle - Parteikrieg bei den Republikanern USA 2018 8.05 Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville USA 2018 8.50 Die gespaltenen Staaten von Amerika Obamas Scheitern USA 2017 10.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.25 Mördern auf der Spur Hartnäckige Kommissare Deutschland 2016 10.50 Mördern auf der Spur Ermittler an ihren Grenzen Deutschland 2016 11.25 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht 12.05 Mörderjagd Liebe, Lüge, Tod 12.55 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill 13.35 Täterjagd Der Fall Willy Pomonti 14.25 Täterjagd Der Fall Christophe Lejard 15.10 Täterjagd Der Fall Laurence Dromard 15.55 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom Kriminaldauerdienst Deutschland 2017 16.35 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Gefährliche Konkurrenz 17.20 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Mysteriöse Strahlenwaffe ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.10 Ermittler! Mehrfachtätern auf der Spur 22.40 Ermittler! Motiv Erbschaft 23.10 Täterjagd Der Fall Willy Pomonti 23.55 Täterjagd Der Fall Christophe Lejard 0.40 Täterjagd Der Fall Laurence Dromard 1.20 Inside The Criminal Mind Gangster-Bosse 2.05 Inside The Criminal Mind Kidnapper 2.50 Inside The Criminal Mind Serienkiller 3.35 Bekenntnisse eines Serienkillers Die mörderischen Spahalski-Zwillinge Frankreich 2011 4.20 Der Fall Dennis Nilsen Großbritannien 2013 Woche 08/19 Sonntag, 17.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Hamburgs neues Wahrzeichen Die Elbphilharmonie ist fertig 6.20 Einsatz über dem Meer Die Fliegerstaffel Fuhlendorf Deutschland 2016 7.05 Nelson Müllers Landpartie Von Fischern, Krabbenfängern und Labskaus-Köchen Deutschland 2015 7.50 Inselträume Die Ostfriesischen Inseln - Welten im Watt Deutschland 2018 8.35 Expedition Sternenhimmel Zur dunkelsten Nacht Skandinaviens 9.20 ZDF.reportage Kreuzfahrt ins ewige Eis Mit vier Sternen zu den Pinguinen Deutschland 2012 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr. Deutschland 2017 10.35 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014 11.20 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 12.05 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 12.50 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 Deutschland 2016 13.35 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 Deutschland 2017 14.20 Momente der Geschichte II Wege der Deutschen Deutschland 2015 15.05 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015 15.50 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015 16.35 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 17.25 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 18.10 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 18.55 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 22.25 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 23.05 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 Deutschland 2016 23.50 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 Deutschland 2017 0.35 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 1.20 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 2.05 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 2.50 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 3.35 Momente der Geschichte II Wege der Deutschen Deutschland 2015 4.20 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015 Woche 08/19 Montag, 18.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015 5.50 Fukushima - Tagebuch einer Katastrophe 6.35 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 7.20 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 Chruschtschows Baby Die Zar-Bombe Großbritannien 2011 8.50 Ermittler am Tatort - Einsatz für den Kriminaldauerdienst 9.25 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill 10.05 Ermittler! Tatort Berlin 10.35 Ermittler! Mehrfachtätern auf der Spur 11.05 Ermittler! Motiv Erbschaft 11.35 Anklage Mord - Der Fall Pagenstecher 12.20 Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben Deutschland 2017 13.05 Terra X Das Diesel-Rätsel Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2011 13.50 Terra X Der zündende Funke Die Geschichte des Feuerwerks Deutschland 2014 14.35 Geniale Rivalen Elektrizität - Edison gegen Tesla USA 2016 15.20 ZDF Expedition Mission X - Lohn des Schreckens Deutschland 2006 16.05 ZDF Expedition Mission X - Wettlauf der Giganten Deutschland 2006 ( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Sternstunden der Evolution Untergang und Neubeginn Großbritannien 2017 23.10 Leschs Kosmos Fürchtet Euch! Was die Angst mit uns macht Deutschland 2018 23.40 Leschs Kosmos Die unausgeschlafene Gesellschaft Deutschland 2018 0.10 Leschs Kosmos Burnout: Hysterie oder Epidemie? Deutschland 2016 0.35 heute journal 1.05 Die Schätze der Erde Diamanten und Smaragde 1.50 Die Schätze der Erde Gold und Eisen 2.35 Die Schätze der Erde Kohle und Öl 3.20 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 4.05 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme 4.50 planet e.: Talsperren - die unterschätzte Gefahr Deutschland 2017

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell