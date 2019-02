ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 12. Februar 2019

Mainz (ots)

Woche 07/19 Mittwoch, 13.02. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 6.10 UFOs Declassified - Die Geheimakten Roswell, New Mexico USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016 22.25 Hitlers Reich privat Olympia 1936 Deutschland 2017 23.10 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017 23.55 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015 0.40 heute journal 1.05 Das war dann mal weg Badekappe, Backenbart & Co. Deutschland 2017 1.50 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017 2.35 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 3.20 Das war dann mal weg Henkelmann, Hawaii-Toast & Co. Deutschland 2017 4.05 Das war dann mal weg Modellbahn, Tamagotchi & Co. Deutschland 2018 4.50 Das war dann mal weg Testbild, Sendeschluss & Co. Deutschland 2018

