ZDFinfo-Programmhinweis Woche 07/19 Dienstag, 12.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Schätze der Erde Gold und Eisen 22.25 Die Schätze der Erde Kohle und Öl 23.10 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 23.55 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme 0.40 heute journal 1.05 Building Star Trek Die Erfolgsgeschichte einer Serie Kanada 2016 2.35 Die Science-Fiction-Propheten Robert A. Heinlein: Starship Troopers USA 2011 3.20 Die Science-Fiction-Propheten Jules Verne: Visionär der Moderne USA 2011 4.00 Die Science-Fiction-Propheten Isaac Asimov: Roboter und galaktische Imperien USA 2011 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 07/19 Donnerstag, 14.02. Bitte Programmänderungen beachten: 20.45 ZDFzoom Hauptsache billig? - Das System Discounter Film von Norman Laryea Deutschland 2019 "ZDFzoom: Kfz-Markenwerkstätten auf dem Prüfstand" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 08/19 Mittwoch, 20.02. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 21.00 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland 21.45 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa? 22.30 ZDFzoom Trump und Putin: Komplott gegen Amerika? USA 2018 23.15 Kampfbereit: Russlands Hooligans Fußball, Randale und Politik Deutschland 2017 "Verschwörung oder Wahrheit: MH17 - Abschuss über der Ukraine" entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 09/19 Dienstag, 26.02. Bitte Programmänderungen beachten: 2.15 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland "Verschwörung oder Wahrheit: MH17 - Abschuss über der Ukraine" entfällt ( weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 28.02. Bitte Programmänderungen beachten: 15.30 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland "Kampfbereit: Russlands Hooligans - Fußball, Randale und Politik" entfällt ( weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 10/19 Sonntag, 03.03. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018 "Essen vom Fließband: In der Fischstäbchenfabrik" entfällt 7.45 ZDFzeit No-Name oder Marke? (1) Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Deutschland 2019 "Essen vom Fließband: In der Pastafabrik" entfällt 8.30 ZDFzeit No-Name oder Marke? (2) Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Deutschland 2019 "Essen vom Fließband: In der Saucenfabrik" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 06.03. Bitte Programmänderungen beachten: 19.30 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade? Deutschland 2018 "Essen vom Fließband: In der Pastafabrik" entfällt ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 11/19 Donnerstag, 14.03. Bitte Programmänderungen beachten: 9.45 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018 "Essen vom Fließband: In der Fischstäbchenfabrik" entfällt 10.30 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade? Deutschland 2018 "Essen vom Fließband: In der Saucenfabrik" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 12.00 ZDFzeit Nelson Müllers Essens-Check Wie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go? Deutschland 2018 "Essen vom Fließband: In der Pastafabrik" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )

