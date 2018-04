Die Terrormiliz: ZDFinfo-Doku beleuchtet die Wurzeln des IS

Historiker und Dokumentarfilmer Tom Holland in den zerstörten Straßen von Sinjar im Irak. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/Alex Niakaris" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Der Historiker und Dokumentarfilmer Tom Holland hat sich auf die Suche nach den Ursprüngen der Gewalt gemacht, die den Aufstieg des IS, des sogenannten "Islamischen Staates", ermöglichten. Hollands 60-minütiger Dokumentarfilm ist am Donnerstag, 19. April 2018, 20.15 Uhr, erstmals in ZDFinfo zu sehen. In "Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS" (Orginaltitel: "ISIS: Origins of Violence") geht der Filmautor der Frage nach, ob die extreme Gewalt überhaupt aus den Lehren und Schriften des Islams ableitbar ist. Die Terroristen des IS behaupten, sie kämpften für den Islam. Doch die Mehrzahl der Muslime betont, der Terror habe nichts mit dem Islam gemein. Der britische Dokumentarfilm beleuchtet den Aufstieg der Terrororganisation und geht der Frage nach, was der IS mit Gewalt durchsetzen will und wieso er Demokratie und Religionsfreiheit fürchtet.

Im Anschluss an die Erstausstrahlung ist ab 21.15 Uhr in ZDFinfo die Dokumentation "Der Kalif des Terrors - Abu Bakr Al-Baghdadi" erneut zu sehen, ab 22.00 Uhr folgt die ZDF-Dokumentation "Im Kampf gegen den IS - Ist das Kalifat am Ende?" und ab 22.45 Uhr die "ZDF-History"-Dokumentation "Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten".

http://zdfinfo.de

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDFinfo

https://facebook.com/ZDFinfo

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrormiliz

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell