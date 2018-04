Mainz (ots) -

Woche 16/18 Dienstag, 17.04. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Unser Universum Stärker als die Sonne 6.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Planeten USA 2010 6.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Schwarze Löcher USA 2009 7.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017 9.10 Dem Verbrechen auf der Spur Die Visitenkarte des Täters Großbritannien 2011 9.55 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016 10.40 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016 11.25 Mördern auf der Spur Die Blutspur Deutschland 2016 "Dem Verbrechen auf der Spur: Eine Frage der Schrift" um 11.30 Uhr entfällt 11.55 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016 12.20 Mördern auf der Spur Serientäter Deutschland 2016 12.50 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018 13.35 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017 14.20 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017 15.05 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017 15.50 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017 16.35 Komplizen des Bösen 1935-1939: Scheinwelt auf dem Berghof Deutschland 2017 17.20 Komplizen des Bösen 1939-1941: Größenwahn und Illusion Deutschland 2017 18.05 Komplizen des Bösen 1939-1942: Heydrich und der Holocaust Deutschland 2017 18.50 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 23.10 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015 23.55 The true story of Madonna 0.40 Terra X Welt der Mumien Deutschland 2014 1.25 Terra X Schätze aus dem Eis 2.05 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 2.50 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 3.35 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015 4.20 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell