Mainz (ots) -

Woche 15/18 Montag, 09.04. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 17.15 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016 18.00 ZDF.reportage Die Haushaltsauflöser Was vom Leben übrig bleibt Deutschland 2017 18.30 ZDF.reportage Urlaubsgrüße aus dem Ruhestand Rentner auf Reisen Deutschland 2018 19.00 ZDF.reportage Geld oder Gefängnis? Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt Deutschland 2018 19.30 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im Visier Deutschland 2015 20.15 Jagd auf Schleuser Bundespolizei im Einsatz Deutschland 2017 21.00 ZDF.reportage Aufgehebelt und ausgeraubt Der Kampf gegen Einbrecher Deutschland 2017 21.30 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Fahnder vom Zoll Deutschland 2018 22.00 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Kontrolleure vom Verbraucherschutz Deutschland 2018 22.30 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Betreuer vom Sozialamt Deutschland 2018 23.00 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Berater vom Jobcenter Deutschland 2018 23.30 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017 1.00 heute journal Die großen Diktatoren - Hitler - um 01.15 Uhr - entfällt! 1.30 ZDF-History Amerika jagt einen Mörder: Wer erschoss Martin Luther King? Deutschland 2018 Hitler privat - Das Leben des Diktators - Der Künstler um 2.00 Uhr - entfällt! 2.10 Die Amerika-Saga Kampf um die Freiheit Hitler privat - Das Leben des Diktators - Der Soldat um 2.45 Uhr - entfällt! 2.55 Die Amerika-Saga Geburt einer Nation Hitler privat - Das Leben des Diktators - Der "Führer" um 3.30 Uhr - entfällt! 3.40 Die Amerika-Saga Der Weg nach Westen Hitler privat - Das Leben des Diktators - Der Kriegsherr um 4.15 Uhr - entfällt! 4.20 Die Amerika-Saga Aufstieg und Spaltung Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren - Genossin Nummer eins um 4.45 Uhr - entfällt! ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________________________________________ _________ Dienstag, 10.04. Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 5.05 Die Amerika-Saga Nord gegen Süd Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren - Ungekrönte Königinnen um 05.30 Uhr - entfällt! 5.30 Die Amerika-Saga Cowboys und Indianer 6.15 Die Amerika-Saga Einwanderer und Wolkenkratzer Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren - Schöner Schein um 06.15 Uhr - entfällt! 7.00 Die Amerika-Saga Ölbarone und Mafiosi Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren - Raub am eigenen Volk - 07.00 Uhr - entfällt! 7.45 Die Amerika-Saga Pleiten, Sand und Hunger Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren - Im Schatten des Verbrechens um 7.45 Uhr - entfällt! 8.30 Die Amerika-Saga Arsenal der Freiheit Kinder des Bösen - Idi Amins Sohn um 8.30 Uhr - entfällt! 9.15 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Aufstieg aus der Gosse Deutschland 2017 10.00 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Sturz des Paten Deutschland 2017 10.45 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Ruhm und Tod Deutschland 2017 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks - um 10.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell