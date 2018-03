Mainz (ots) -

Woche 13/18 Montag, 26.03. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 11.00 Unschuldig hinter Gittern Weggesperrt und abgehakt Mördern auf der Spur - Mord im Rotlichtmilieu - um 11.00 Uhr - entfällt! 11.30 Knast in Deutschland Herz, Schmerz, Sühne Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ______________________________________________________________ Dienstag, 27.03. Neue Beginnzeit: 2.00 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Mittwoch, 28.03. Neue Beginnzeit: 5.30 Paintball - Sport oder Kriegsspiel? Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Neue Beginnzeiten: 1.15 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 2.00 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 2.45 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 3.30 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016 4.15 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Barschel (1987) Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________ Freitag, 30.03. Programmänderung und neue Beginnzeiten: 5.30 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 ZDF-History - Gefährliche Verführer - Die großen Populisten um 05.30 Uhr - entfällt! 6.15 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014 6.45 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

