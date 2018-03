Mainz (ots) -

Woche 14/18 Dienstag, 03.04. Programmänderung und neue Beginnzeiten: 0.45 Das war dann mal weg Badekappe, Backenbart & Co. Deutschland 2017 heute-journal um 00.45 Uhr - entfällt! 1.30 Das war dann mal weg Henkelmann, Hawaii-Toast & Co. Deutschland 2017 2.15 Das war dann mal weg Deutschland 2015 3.00 Der Panama-Kanal - Amerikas Durchbruch zur Macht 4.10 Moderne Wunder: Technik der 80er 4.55 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 _____________________________________________________________ Mittwoch, 04.04. Programmänderung: 5.25 Moderne Wunder: Hubschrauber (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung: 3.00 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht Im Niemandsland - Was Korea teilt um 03.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ____________________________________________________________ Donnerstag, 05.04. Programmänderung: 14.45 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht Südkorea - Erfolg um jeden Preis u 14.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) __________________________________________________________ Freitag, 06.04. Programmänderung und neue Beginnzeiten: 8.30 Der Polenmarkt - Grenzerfahrungen am Ladentisch Deutschland 2017 Frontal 21 um 08.30 Uhr - entfällt! 9.15 ZDFzoom Grundeinkommen für alle Fair oder ungerecht? Deutschland 2017 9.45 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016 10.30 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________________________ Woche 15/18 Mittwoch, 11.04. Programmänderung: 0.45 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 heute-journal um 00.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

