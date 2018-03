Mainz (ots) -

Woche 12/18 Donnerstag, 22.03. Beginnzeitkorrekturen: 5.35 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 6.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 7.05 ZDFzeit REWE gegen EDEKA Das Supermarkt-Duell Deutschland 2015 7.50 ZDFzeit Nelson Müllers Nudel-Check Wie gut sind Spaghetti, Tortellini & Co.? Deutschland 2018 8.35 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Deutschland 2016 9.20 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017 10.05 Leschs Kosmos Fleischeslust - Genuss ohne Reue? Deutschland 2016 10.35 ZDFzeit Alle gegen Aldi - wer schlägt den Discounter-Riesen? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016 11.20 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Aldi-Story Deutschland 2017 12.05 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Otto-Versand-Story Deutschland 2017 12.50 Rivalen: Adidas und Puma Frankreich 2014 13.35 Damals nach der DDR Freiheit und Auflösung 14.20 Damals nach der DDR Aufbruch und Abschied 15.05 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg 15.50 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust 16.30 Damals nach der DDR Schatten der Vergangenheit 17.20 Damals nach der DDR Aufbruch und Chaos (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 23.55 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 0.40 heute-journal 1.10 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018 1.55 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Der Reichstag Deutschland 2018 2.35 Terra X Deutschland von unten Land Deutschland 2014 3.20 Terra X Deutschland von unten Stadt Deutschland 2014 4.05 ZDF-History Geheime Welten - Expedition in den Untergrund Deutschland 2010 4.50 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005

