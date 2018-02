SC Paderborn gegen FC Bayern München am Dienstag live und exklusiv bei Sky - alle weiteren Begegnungen des DFB-Pokal-Viertelfinals ebenfalls live bei Sky

Unterföhring (ots) -

Am Dienstag und Mittwoch steht das Viertelfinale des DFB-Pokals auf dem Programm. Neben sieben Bundesligisten kämpft mit dem SC Paderborn auch noch ein Drittligist um das Ticket nach Berlin. Sky überträgt alle vier Paarungen live, zwei davon exklusiv im deutschen Fernsehen.

Das ewige Duell "David gegen Goliath" eröffnet die Runde der letzten Acht. Ab 18.00 Uhr berichtet Sky am Dienstagabend live aus Paderborn. Zu Gast ist dann Rekordpokalsieger FC Bayern München, der nach Siegen über RB Leipzig und Borussia Dortmund den 19. Pokalsieg der Vereinsgeschichte anstrebt. Für Gastgeber SC Paderborn ist die Partie am Dienstagabend der vorübergehende Höhepunkt der jüngsten Entwicklung. Nachdem im vergangenen Sommer nur der Zwangsabstieg des TSV 1860 München die Ostwestfalen vor dem Sturz in die Regionalliga rettete, steuern sie derzeit als Tabellenführer der 3. Liga die Rückkehr in die 2. Bundesliga an. Sky überträgt die Partie live und exklusiv.

Im Anschluss überträgt Sky die Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SV Werder Bremen ebenfalls live.

Am Mittwoch berichtet Sky ab 18.15 Uhr von den beiden weiteren Viertelfinal-Paarungen. Zur frühen Anstoßzeit überträgt Sky das Rhein-Main-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 live und exklusiv. Danach empfängt der FC Schalke 04 den VfL Wolfsburg.

#SkyDinho des Monats - die Verkündung des ersten Empfängers der neuen Sky Auszeichnung am Dienstagabend

Ab sofort kürt Sky regelmäßig den Spieler des Monats. Der Gewinner des ersten "#SkyDinho des Monats" wird im Rahmen der Live-Berichterstattung am Dienstagabend verkündet. Künftig wird die aus Lothar Matthäus, Jörg Wontorra, Wolff-Christoph Fuss, Frank Buschmann und Esther Sedlaczek bestehende Jury zum Ende jedes Monats die fünf besten Spieler nominieren. Der Gewinner wird anschließend per Publikumsvoting auf skysport.de ermittelt.

Die fünf Nominierten für den Monat Januar sind Leon Bailey (Bayer 04 Leverkusen), Niclas Füllkrug (Hannover 96), Robert Lewandowski (FC Bayern München), Nils Petersen (SC Freiburg) und Simon Terodde (1. FC Köln). Auf skysport.de kann noch bis Dienstag, 18.00 Uhr abgestimmt werden.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Dienstag:

18.00 Uhr: SC Paderborn - FC Bayern München *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

20.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen auf Sky Sport 2 HD

Mittwoch:

18.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

20.30 Uhr: FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg auf Sky Sport 2 HD

