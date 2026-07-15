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ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung ab Sonntag, 09.08.2026
PW 33/2026

Mainz (ots)

Woche 33/26

Sonntag, 09.08.

Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:

3.30 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers

(Stand by Me)

Gordie Lachance Wil Wheaton

Chris Chambers River Phoenix

Teddy Duchamp Corey Feldman

Vern Tessio Jerry O'Connell

John Merrill Kiefer Sutherland

Denny Lachance John Cusack

Regie: Rob Reiner

USA 1986

Im Streaming: 10. August 2026, 00.20 Uhr bis 17. August 2026

4.50 About Saturday

Samstag

5.05 About Saturday

Der Tag danach

5.15 About Saturday

Swipe der Woche

5.20 About Saturday

Suck it up

5.30 About Saturday

Der Barkeeper

5.45 About Saturday

Forever Singles

(Der Fernsehfilm “Verräter – Tod am Meer” entfällt.)

Montag, 10.08.

Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:

6.00 About Saturday

Hätte Nein sagen können

6.05 About Saturday

Screw you guys I'm going home

6.15 About Saturday

Gelbes Sofa

6.25 Dinge Erklärt - Kurzgesagt

Einsamkeit

(vom 25.03.2022)

6.35 H2O - Plötzlich Meerjungfrau

Dicht auf der Spur

(Die Sendung „Der Klugscheißer: Moderne Ernährung“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

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    ZDFneo PW 27/28 und 30/2026 - Programmänderung

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  • 18.06.2026 – 09:33

    ZDFneo Änderungsmitteilung, Woche 26/26 , Sonntag, 21.06.

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  • 12.06.2026 – 12:22

    Programmänderung ZDFneo PW 30/2026 - ab Samstag, 18.07.2026

    Mainz (ots) - Samstag, 18.07. Bitte Titeländerung beachten: 19.45 Neue Folgen Böhmi brutzelt mit Tim Mälzer Kochshow mit Jan Böhmermann Deutschland 2026 Im Streaming: 11. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 11. Juli 2028 (Die Änderung bitte auch für die Ausstrahlung am Sonntag, 19.07.2026, und Donnerstag, 23.07.2026, beachten.) Pressekontakt: ...

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