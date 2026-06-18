ZDFneo Änderungsmitteilung, Woche 26/26 , Sonntag, 21.06.
Mainz (ots)
Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Böhmi brutzelt mit Riccardo Simonetti Kochsendung mit Jan Böhmermann (vom 7.8.2021) Im Streaming: 21. Juni 2026, 07.00 Uhr bis 21. Juni 2028 (Die Folge „Böhmi brutzelt mit Bill und Tom Kaulitz“ entfällt)
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