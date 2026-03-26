Matratzen Concord

Im Pyjama zum Preisvorteil: 20 Prozent auf den gesamten Einkauf bei Matratzen Concord

Die "Pyjama Days" finden am 27. und 28. März in allen Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt

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Köln (ots)

Am 27. und 28. März lädt Matratzen Concord alle Kund:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu den "Pyjama Days" ein. Wer an diesem Wochenende im Pyjama eine Filiale besucht, erhält 20 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf - auch auf reduzierte Aktionsware.

Seit 40 Jahren bietet Matratzen Concord seinen Kund:innen alles für ein erholsames Schlaferlebnis: Matratzen, Betten, Bettwaren und Produkte rund um guten Schlaf. Neben bekannten Marken vertreibt Matratzen Concord starke Eigenmarken in verschiedenen Preissegmenten.

"Aus Liebe zu gutem Schlaf." steht die individuelle Beratung bei Matratzen Concord im Mittelpunkt. Dabei werden persönliche Vorlieben, Körperbau und Schlafgewohnheiten berücksichtigt. Und wie kann man besser beraten werden als im Pyjama? Wenn Kundinnen und Kunden sich schon beim Besuch der Filiale wie zuhause fühlen, wird auch die Beratung automatisch persönlicher, entspannter und nahbarer.

Das ist die Idee hinter den "Pyjama Days" am 27. und 28. März in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Ganz ohne Stress und ohne steife Verkaufsatmosphäre zur passenden Schlaflösung finden. Mit einer Beratung, die unkompliziert ist und gleichzeitig fachlich überzeugt.

Mit 20 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf kann das gewählte Schlafsystem noch hochwertiger oder ausführlicher ausfallen. Direkt zum Mitnehmen oder bequem nach Hause geliefert.

Die "Matratzen Concord Pyjama Days" finden am 27. und 28. März in allen Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Matratzen Concord freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher im gemütlichen Pyjama.

Die nächsten Matratzen Concord Filialen sind hier zu finden:

https://www.matratzen-concord-filialen.de

https://www.matratzen-concord-filialen.at/

https://www.matratzen-concord-filialen.ch/

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