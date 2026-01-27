Börse Stuttgart

Eine Million Nutzer: BISON setzt neue Maßstäbe im Krypto-Handel "made in Germany"

Stuttgart (ots)

BISON, die Krypto-Handelsplattform der Gruppe Börse Stuttgart, überschreitet die Marke von einer Million aktiven Nutzern und unterstreicht damit seine Position als führende Plattform für Krypto-Trading "made in Germany". Die Kombination aus gebührenfreiem Handel und regulierter Verwahrung macht die Plattform zur ersten Adresse für alle, die einfach und zuverlässig in Kryptowährungen investieren und ihre Coins sicher in Deutschland verwahren möchten.

Über eine Million aktive Nutzer vertrauen in puncto Krypto-Handel und Verwahrung auf BISON. Mit diesem Meilenstein festigt die Handelsplattform als Teil der Gruppe Börse Stuttgart, die mit über 160 Jahren Expertise im Finanzmarkt das größte Digital Business aller europäischen Börsengruppen aufgebaut hat, ihre Rolle als führender Anbieter für regulierten und sicheren Zugang zum Kryptomarkt in Deutschland.

BISON setzt nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf höchste Sicherheitsstandards: Die treuhänderische Verwahrung erfolgt durch die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte Tochter der Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher Kryptoverwahrer die MiCAR-Lizenz von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten hat und ebenso in Deutschland sitzt. Außerdem verfügt die Plattform über eine ISO-Zertifizierung, eine umfangreiche Versicherung verwahrter Coins in Kooperation mit der Munich Re Group sowie ein mehrstufiges Sicherheitssystem.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte BISON die Zahl der aktiven Nutzer um rund 13 Prozent steigern. Die Nachfrage nach Krypto-Trading "made in Germany" blieb hoch. Besonders an Tagen mit Allzeithochs bei Bitcoin verzeichnete BISON bis zu sechsmal mehr Neukunden-Registrierungen als an normalen Tagen.

"Als wir 2019 BISON gründeten, war Krypto vielen Menschen in Deutschland noch völlig unbekannt. Bitcoin stand damals bei rund 2.900 Euro. Heute ist Krypto aus der Finanzwelt nicht mehr wegzudenken. Mehr als eine Million Menschen nutzen inzwischen BISON - ein Meilenstein auf unserem Weg, die Adaption von Kryptowährungen voranzutreiben", sagt Dr. Ulli Spankowski, Co-Founder & CEO von BISON. "Das Wachstum unserer Nutzerzahlen verdeutlicht, dass das Interesse an regulierten Angeboten aus Deutschland weiter steigt. Wir wollten von Anfang an den Zugang zu Kryptowährungen einfach, sicher und zuverlässig gestalten. Genau diesen Weg gehen wir konsequent weiter. Die vergangenen sieben Jahre sind eine Erfolgsgeschichte für das gesamte Team."

BISON bietet aktuell Zugang zu über 50 Kryptowährungen sowie mehr als 2.500 Wertpapieren und setzt auf hohe Sicherheitsstandards und klare regulatorische Rahmenbedingungen. Die Krypto-Handelsplattform ist für Nutzer aus 72 Nationen verfügbar und wurde mehrfach für ihre Nutzerfreundlichkeit und Transparenz ausgezeichnet.

Original-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell