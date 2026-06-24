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ZDFneo PW 27/28 und 30/2026 - Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 27/26 Donnerstag, 02.07. Bitte Programmänderungen beachten: 6.05 Böhmi brutzelt mit Aminata Belli Kochsendung mit Jan Böhmermann (vom 21.8.2021) Deutschland 2021 Im Streaming: 2. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 2. Juli 2028 (Backstage - die Küchenschlacht“ entfällt Kommentar). Woche 28/26 Montag, 06.07. Bitte Programmänderungen beachten: 5.00 Böhmi brutzelt mit Nura Kochshow mit Jan Böhmermann (vom 29.7.2023) Deutschland 2023 Im Streaming: 7. Juli 2026, 05.35 Uhr bis 7. Juli 2028 5.30 Böhmi brutzelt mit Semino Rossi - 6.05 Kochshow mit Jan Böhmermann (vom 11.7.2024) Deutschland 2024 Im Streaming: 7. Juli 2026, 06.05 Uhr bis 7. Juli 2028 („Dinge erklärt – Kurzgesagt“ und der Spielfilm „Einmal ist keinmal“ entfallen). Dienstag, 07.07. Bitte Programmänderungen beachten: 6.05 Böhmi brutzelt mit Salwa Houmsi Kochshow mit Jan Böhmermann (vom 23.7.2022) Deutschland 2022 Im Streaming: 7. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 7. Juli 2028 Mittwoch, 08.07. Bitte Programmänderungen beachten: 6.05 Böhmi brutzelt mit Igor Levit Kochsendung mit Jan Böhmermann (vom 28.8.2021) Deutschland 2021 Im Streaming: 8. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 8. Juli 2028 („MAITHINK X – Die Show“ entfällt). Woche 30/26 Donnerstag, 23.07. Bitte Programmänderungen beachten: 6.05 Böhmi brutzelt mit Dagi Bee Kochshow mit Jan Böhmermann Deutschland 2024 Im Streaming: 23. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 23. Juli 2028 („MAITHINK X – Die Show“ entfällt).

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