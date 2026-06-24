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ZDFneo PW 27/28 und 30/2026 - Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 27/26 
Donnerstag, 02.07. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 6.05	 Böhmi brutzelt mit Aminata Belli
	 Kochsendung mit Jan Böhmermann
	 (vom 21.8.2021) 

	 Deutschland 2021
Im Streaming: 2. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 2. Juli 2028 

(Backstage - die Küchenschlacht“ entfällt Kommentar).


Woche 28/26 
Montag, 06.07. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 5.00	 Böhmi brutzelt mit Nura
	 Kochshow mit Jan Böhmermann
	 (vom 29.7.2023) 

	 Deutschland 2023
Im Streaming: 7. Juli 2026, 05.35 Uhr bis 7. Juli 2028 

 5.30	 Böhmi brutzelt mit Semino Rossi
- 6.05	 Kochshow mit Jan Böhmermann
	 (vom 11.7.2024)

	 Deutschland 2024
Im Streaming: 7. Juli 2026, 06.05 Uhr bis 7. Juli 2028 


(„Dinge erklärt – Kurzgesagt“ und der Spielfilm „Einmal ist keinmal“ entfallen).


Dienstag, 07.07. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 6.05	 Böhmi brutzelt mit Salwa Houmsi
	 Kochshow mit Jan Böhmermann
	 (vom 23.7.2022)

	 Deutschland 2022
Im Streaming: 7. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 7. Juli 2028 



Mittwoch, 08.07. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 6.05	 Böhmi brutzelt mit Igor Levit
	 Kochsendung mit Jan Böhmermann
	 (vom 28.8.2021) 

	 Deutschland 2021
Im Streaming: 8. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 8. Juli 2028 


(„MAITHINK X – Die Show“ entfällt).

Woche 30/26 
Donnerstag, 23.07. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 6.05	 Böhmi brutzelt mit Dagi Bee
	 Kochshow mit Jan Böhmermann

	 Deutschland 2024
Im Streaming: 23. Juli 2026, 06.35 Uhr bis 23. Juli 2028 


(„MAITHINK X – Die Show“ entfällt).

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.06.2026 – 09:33

    ZDFneo Änderungsmitteilung, Woche 26/26 , Sonntag, 21.06.

    Mainz (ots) - Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Böhmi brutzelt mit Riccardo Simonetti Kochsendung mit Jan Böhmermann (vom 7.8.2021) Im Streaming: 21. Juni 2026, 07.00 Uhr bis 21. Juni 2028 (Die Folge „Böhmi brutzelt mit Bill und Tom Kaulitz“ entfällt) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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  • 12.06.2026 – 12:22

    Programmänderung ZDFneo PW 30/2026 - ab Samstag, 18.07.2026

    Mainz (ots) - Samstag, 18.07. Bitte Titeländerung beachten: 19.45 Neue Folgen Böhmi brutzelt mit Tim Mälzer Kochshow mit Jan Böhmermann Deutschland 2026 Im Streaming: 11. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 11. Juli 2028 (Die Änderung bitte auch für die Ausstrahlung am Sonntag, 19.07.2026, und Donnerstag, 23.07.2026, beachten.) Pressekontakt: ...

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  • 08.06.2026 – 12:33

    Mainz, 08. Juni 2026 / ZDFneo Änderungsmitteilung / PW24 und PW 27

    Mainz (ots) - Woche 24/26 Dienstag, 09.06. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 21.10 Dear England (2) Großbritannien 2026 Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026 Free-TV-Premiere 22.10 Dear England (3) Großbritannien 2026 Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026 Free-TV-Premiere 23.05 Dear England (4) Großbritannien ...

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