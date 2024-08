ZDFneo Änderungsmitteilung

ZDFneo

Mainz (ots)

Woche 36/24

Dienstag, 03.09.

Bitte Zeitkorrekturen beachten:

22.15 neoriginal

Doppelhaushälfte

Der Traum ist aus

Comedyserie

22.55 Meine Stiefmutter ist ein Alien

(My Stepmother is an Alien)

0.35 Killing Eve

Das perfekte Paar

Britische Thrillerserie

(vom 31.3.2023)

1.15 Killing Eve

Gemeinsam auf der Flucht

Britische Thrillerserie

(vom 31.3.2023)

1.55 Der junge Inspektor Morse

Passagiere

(vom 20.9.2020)

3.25 Terra X

Die Geschichte des Essens - Vorspeise

Mit Christian Rach

(vom 28.3.2015)

4.10 Terra X

Die Geschichte des Essens - Hauptspeise

Mit Christian Rach

(vom 11.4.2015)

4.55 Terra X

Die Geschichte des Essens - Dessert

Mit Christian Rach

(vom 18.4.2015)

5.45 Terra X

-6.30 Fürst Pückler - Playboy, Pascha, Visionär

(vom 1.3.2016)

Deutschland 2015

Mittwoch, 04.09.

Bitte Programmänderung beachten:

6.30 Terra Xplore

Gentechnik als Lösung für die Landwirtschaft?

(vom 19.2.2024)

(„Terra X: Wein - Eine Geschichte durch Jahrtausende“ entfällt).

