ZDFneo Änderungsmitteilung/Woche 36/24

Woche 36/24 Dienstag, 03.09. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 22.30 Meine Stiefmutter ist ein Alien (My Stepmother is an Alien) Steven Mills Dan Aykroyd Celeste Martin Kim Basinger Ron Mills Jon Lovitz Jessie Mills Alyson Hannigan Regie: Richard Benjamin USA 1988 0.10 Killing Eve Das perfekte Paar 0.50 Killing Eve Gemeinsam auf der Flucht 1.30 Der junge Inspektor Morse Passagiere 3.00 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Mit Christian Rach 3.45 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Mit Christian Rach 4.30 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Mit Christian Rach 5.15 Terra X -6.00 Fürst Pückler - Playboy, Pascha, Visionär (vom 1.3.2016) Deutschland 2015 (Der Spielfilm „Eat Pray Love“ entfällt, „Wein – Eine Geschichte durch Jahrtausende“ wird auf Mittwoch, 04.09.2024, verschoben.) Mittwoch, 04.09. Bitte Programmänderung beachten: 6.00 Terra X Wein – Eine Geschichte durch Jahrtausende Film von Martin Papirowski (vom 8.10.2023) Deutschland 2023 ………………………………………………………… 23.15 District 9 Wikus Van De Merwe Sharlto Copley Koobus Venter David James Christopher Johnson Jason Cope Tania Vanessa Haywood Fundiswa Mhlanga Mandla Gaduka Regie: Neill Blomkamp USA 2009 0.55 Die glorreichen 10 Die größten Junkies der Geschichte 1.40 Die glorreichen 10 Die größten Sonderlinge der Geschichte 2.25 Sketch History Neues von gestern 2.50 Terra X Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums Vom Acker zum Imperium 3.35 Terra X Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums Von Fürsten und Kaufleuten 4.15 Terra X Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums Von der Macht des Marktes 5.00 Terra X Drogen - Eine Weltgeschichte 1. Zwischen Rausch und Nahrung 5.45 Terra X Drogen - Eine Weltgeschichte 2. Zwischen Medizin und Missbrauch (Die Sendung „Ekel – was steckt dahinter?“ wird auf Donnerstag, 05.09.2024, verschoben. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen. Der Spielfilm „Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast“ entfällt.) Donnerstag, 05.09. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Terra Xplore Ekel – was steckt dahinter? (ZDF 18.4.2024) Deutschland 2024 (Die Sendung „Über_Leben“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)

