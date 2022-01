ZDFneo

ZDFneo dreht sechsteilige Instant Fiction-Serie "Charlie"

Für ZDFneo und die ZDFmediathek entsteht derzeit in Offenbach eine neue sechsteilige Instant Fiction-Serie mit dem Arbeitstitel "Charlie". Das neoriginal erzählt in den jeweils 15-minütigen Folgen Charlies Suche nach Identität. Charlie, gespielt von Lea Drinda, fühlt sich weder als Frau noch als Mann, doch was ist Charlie dann? Das Suchen und Finden der eigenen Nicht-Binarität katapultiert dabei nicht nur Charlie, sondern auch Charlies Umfeld aus der Komfortzone und rüttelt an scheinbar unumstößlichen Wahrheiten. Einzig im Rap findet Charlie eine Konstante und ein Ventil für die eigenen Gefühle.

Charlie, Anfang Zwanzig, kommt aus einem Plattenbau und lebt noch bei Mutter Rowena (Bärbel Schwarz). Die hat weder ihr eigenes Leben noch die Finanzen der Familie im Griff. Beide hangeln sich von Job zu Job. Zurzeit ist Charlie als Fahrradkurier unterwegs und bemerkt immer häufiger, dass die Erwartungshaltungen des Umfeldes nicht damit übereinstimmen, wie Charlie sich fühlt. Charlie scheint nirgendwo richtig reinzupassen, weder bei den coolen Jungs noch bei den überschminkten Mädels. Und in der chaotischen Familie gibt es nur Stress, als Rowenas Schwester Fabia (Katja Bürkle) lange aufgeschobene Schulden einzutreiben versucht. Immer öfter plagt Charlie die Frage: "Wo gehöre ich hin?".

In weiteren Rollen spielen Anna Bardavelidze, Danilo Kamperidis, Dalila Abdallah, Antonije Stankovic, Aiken-Stretje Andresen und Rouven Israel. Kerstin Polte und Greta Benkelmann inszenieren die Drehbücher von Lion H. Lau. Es produziert die U5 Filmproduktion GmbH & Co. KG, Katrin Haase und Oliver Arnold, Frankfurt. Jasmin Verkoyen und Beate Bramstedt haben die Redaktion im ZDF. Christiane Meyer zur Capellen ist die verantwortliche ZDFneo-Koordinatorin. Die Dreharbeiten dauern bis zum 11. Februar 2022. Die Sendetermine stehen noch nicht fest.

