Woche 21/21

Samstag, 22.05.

Bitte Programmänderung beachten:

20.15 Eine Frage der Ehre

(A Few Good Men)

Daniel Kaffee Tom Cruise

Nathan R. Jessup Jack Nicholson

JoAnne Galloway Demi Moore

Jack Ross Kevin Bacon

Jonathan Kendrick Kiefer Sutherland

Sam Weinberg Kevin Pollak

Regie: Rob Reiner

USA 1992

(Bitte streichen: Titel folgt; weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen.)

Sonntag, 23.05.

Bitte Programmablauf beachten:

20.15 Ich - Einfach unverbesserlich

(Despicable Me)

Die Figuren: Mit den Stimmen von:

Gru Oliver Rohrbeck

Vector Jan Delay

Dr. Nefario Peter Gröger

Grus Mutter Kerstin Sanders-Dornseif

Mr. Perkins Axel Lutter

Miss Hattie Nana Spier

Margo Marie Christin Morgenstern

Edith Derya Flechtner

Agnes Sarah Kunze

Nachrichtensprecher Claus Kleber

Regie: Pierre Coffin, Chris Renaud

USA 2010

21.40 Die Mumie kehrt zurück

(The Mummy Returns)

Rick O'Connell Brendan Fraser

Evelyn, genannt Evy Rachel Weisz

Jonathan John Hannah

Imhotep Arnold Vosloo

Ardeth Bay Oded Fehr

Meela Nais/ Anck-su-namun Patricia Velasquez

Alex Freddie Boath

Kurator Alun Armstrong

Scorpionkönig Dwayne "The Rock" Johnson

Regie: Stephen Sommers

USA 2000

23.40 Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers

(The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor)

Rick O'Connell Brendan Fraser

Evelyn O'Connell Maria Bello

Emperor Han Jet Li

Zi Juan Michelle Yeoh

Alex O'Connell Luke Ford

Lin Isabella Leong

Regie: Rob Cohen

USA/Kanada/Deutschland 2008

(Bitte streichen: Titel folgt; weiterer Ablauf ab 1.20 Uhr wie vorgesehen.)

Montag, 24.05.

Bitte Programmablauf beachten:

20.15 Ghostbusters

Dr. Peter Venkman Bill Murray

Dr. Raymond "Ray" Stantz Dan Aykroyd

Dr. Egon Spengler Harold Ramis

Winston Zeddemore Ernie Hudson

Dana Barrett Sigourney Weaver

Louis Tully Rick Moranis

Regie: Ivan Reitman

USA 1984

21.50 Ghostbusters 2

Dr. Peter Venkman Bill Murray

Dr. Raymond "Ray" Stantz Dan Aykroyd

Dana Barrett Sigourney Weaver

Dr. Egon Spengler Harold Ramis

Louis Tully Rick Moranis

Regie: Ivan Reitman

USA 1989

23.25 Hellboy 2 - Die goldene Armee

(Hellboy 2 - The Golden Army)

Hellboy Ron Perlman

Liz Sherman Selma Blair

Abe Doug Jones

Johann Krauss John Alexander

Tom Manning Jeffrey Tambor

Wink Brian Steele

Prinzessin Nuala Anna Walton

Regie: Guillermo Del Toro

USA 2008

(Bitte streichen: Titel folgt; weiterer Ablauf ab 4.25 Uhr wie vorgesehen.)

