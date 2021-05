ZDFneo

"Rabenmütter oder Super Moms?" in ZDFneo

Mit Collien Ulmen-Fernandes

Collien Ulmen-Fernandes moderiert erneut ein ZDFneo-Social Factual: "Rabenmütter oder Super Moms?". Teil eins und zwei stehen ab Donnerstag, 6. Mai 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek bereit. Ab 20.15 Uhr sind beide Teile hintereinander in ZDFneo zu sehen.

"Ich bin berufstätige Mutter, eine Mutter, die oft weg ist. Macht mich das zur Rabenmutter? Ein Vorwurf, den ich mir immer wieder anhören muss. An kaum eine gesellschaftliche Rolle werden so viele Erwartungen gestellt, wie an die der Mutter", so Collien Ulmen-Fernandes.

Die Moderatorin möchte dem Bild der Rabenmutter auf den Grund gehen und begleitet vier berufstätige Mütter mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und beobachtet ihren Alltag. Tag für Tag versuchen sie Job, Kindererziehung und Haushalt unter einen Hut zu bringen. Damit meistern sie Herausforderungen, die sie eigentlich zu "Super Moms" machen.

Die Bezeichnung "Rabenmutter" hat in Deutschland eine lange Tradition. Besteht hierzulande noch immer ein konservatives Frauen- und Mutterbild? In einem Test beantworten Mütter und Väter, wer in der Familie für was verantwortlich ist oder sich verantwortlich fühlt - die Ergebnisse sind überraschend. Außerdem versucht Collien Ulmen-Fernandes herauszufinden, wann Mütter sich in ihrem Alltag besonders gestresst fühlen.

Zu den Themen Rabenmütter und der Frauenrolle in unserer Gesellschaft äußern sich außerdem die Expertinnen Dr. med. Karella Easwaran (Kinder- und Jugendärztin und Bestsellerautorin), Dr. Lisa Yashadhora Haller (Politikwissenschaftlerin), Prof. Brigitt Riegraf (Soziologin, Präsidentin der Uni Paderborn) und der Psychologische Psychotherapeut Dr. Dr. Daniel Wagner (Coach und Lehrbeauftragter an der Universität Köln).

ZDFneo wiederholt das Social Factual "Rabenmütter und Super Moms?" am Muttertag, Sonntag, 9. Mai 2021, ab 14.20 Uhr.

