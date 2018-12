Mainz (ots) -

Woche 52/18 Samstag, 22.12. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten: 20.15 Der Grinch (Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas) (Text und weitere Angaben s. 23.12.2018) 21.50 Paul - Ein Alien auf der Flucht (Paul) (Text und weitere Angaben s. 12.01.2019) 23.25 Black Rain 1.20 Bruce Lee - Die Todesfaust des Cheng Li (Tang shan da xiong) 2.55 Bruce Lee - Die Todeskralle schlägt wieder zu (The Way of the Dragon) 4.30 Neu im Kino "Mary Poppins' Rückkehr" von Rob Marshall Deutschland 2018 4.35 Bares für Rares - Lieblingsstücke Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 23.8.2016) 5.30 Terra X -6.15 Märchen & Sagen Schneewittchen und der Mord in Brüssel Film von Kirsten Hoehne und Claudia Moroni (vom 8.2.2010) ("Dante's Peak" wird auf Samstag, 12.01.2019 verschoben. "Airport" entfällt.) Sonntag, 23.12. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten: 6.15 Prinzessin Fantaghirò Teil 4 7.40 Prinzessin Fantaghirò Teil 5 9.15 Prinzessin Fantaghirò Teil 6 10.45 Das kalte Herz Nach dem Märchen von Wilhelm Hauff Peter Munk Rafael Gareisen Lisbeth Laura Louisa Garde Peters Mutter Marie Gruber Holländer-Michel Thomas Thieme Glasmännlein Tilo Prückner Ezechiel August Schmölzer Gustav Wolfgang Menardi Amtmann Michael Schenk Meister Rüdiger Klink Zecher Jakob Frank Jacobsen Zecher Hans Benjamin Stoll Glasbläser Johann Axel Neumann Frau des Glasbläsers Johanna Eiworth und andere Regie: Marc-Andreas Bochert Deutschland 2014 ("Der Grinch" wurde auf Samstag, 22.12.2018, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 12.10 Uhr wie vorgesehen.) Woche 03/19 Samstag, 12.01. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Dante's Peak Harry Dalton Pierce Brosnan Rachel Wando Linda Hamilton Lauren Wando Jamie Renée Smith Graham Wando Jeremy Foley Regie: Roger Donaldson USA 1996 ("Paul - Ein Alien auf der Flucht" wurde auf Samstag, 22.12.2018 vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 21.50 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell