Zweite Staffel von "DRUCK" bei funk und in ZDFneo

Mainz (ots) - "Folge deinem Herzen!" ist ein Mantra, das jede Hollywood-Romanze predigt. Doch in der zweiten Staffel von "DRUCK" wird die selbstbewusste Mia unsicher: Ist das Herz in Wirklichkeit nicht nur ein manipulierbares, unzuverlässiges Organ, das dich in die Scheiße reitet? Ab Montag, 17. Dezember 2018, starten die ersten Clips zur zweiten Staffel auf funk.net und YouTube. ZDFneo strahlt die Serie ab Freitag, 21. Dezember 2018, 23.50 Uhr, aus. Bereits zuvor werden dort ab Donnerstag, 13. Dezember 2018, 23.00 Uhr, alle Folgen der ersten Staffel wiederholt.

In der zweiten Staffel geht die Geschichte um die Mädels-Crew von Hanna, Mia, Kiki, Sam und Amira weiter. Dieses Mal dreht sich alles um die Gefühlswelt der klugen Mia Winter. Sie ist eine selbstbewusste und feministische junge Frau, die in der harten Realität des Oberstufenalltags für Unabhängigkeit kämpft und sich nichts von Männern gefallen lässt - wäre da nicht Alexander, der dafür sorgt, dass Mia ihren inneren Kompass immer mehr verliert.

"DRUCK" wird nicht nur über die einzelnen Folgen auf funk.net, ZDFneo und YouTube fortgeschrieben, sondern auch auf den sozialen Plattformen Instagram und WhatsApp. Head-Autor der horizontal erzählten Serie ist Alexander Lindh. Regie führten Pola Beck und Jano Ben Chaabane. Die jungen Schauspieler sind noch weitestgehend unbekannte Nachwuchstalente.

