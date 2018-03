Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show mit Jan Böhmermann Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105412 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFneo/Joseph Strauch" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Fans des "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" wissen: Wer sich in der Late-Night-Show als Zuschauer ins Publikum setzt, der sollte sich vorher genau überlegen, was er in den sozialen Netzwerken von sich preisgibt. Am Donnerstag, 5. April 2018, 21.45 Uhr, in ZDFneo bekommt die Rubrik "PRISM IS A DANCER", in der Jan Böhmermann immer wieder gerne die Internet-Profile der Studiogäste durchleuchtet, eine eigene, 90-minütige Show.

In "Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show" werden die ahnungslosen Studiozuschauer zu den eigentlichen Stars der Sendung. Dafür fühlt Jan Böhmermann Facebook-Posts, Instagram-Bildern und Internetjugendsünden der Anwesenden auf den Zahn und hat für besonders mitteilungsfreudige Gäste ganz spezielle Überraschungen vorbereitet. Sicher ist, dass hier keiner sicher ist und keine Peinlichkeit verborgen bleibt.

Für die Show macht Jan Böhmermann prominente Gäste wie Cro, Verona Pooth, Bosse, Rachel Rep vom Farin Urlaub Racing Team, Dennis aus Hürth, Sebastian Madsen und Porky von Deichkind zu seinen Komplizen.

In der ZDFmediathek ist die Show wie gewohnt bereits am Donnerstag ab 20.15 Uhr zu sehen, das ZDF strahlt sie am Freitag, 6. April 2018, um 0.25 Uhr aus.

https://presseportal.zdf.de/pm/neo-magazin-royale/

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDFneo

http://facebook.com/ZDFneo

Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/lassdichueberwachen

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell