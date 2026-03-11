ToLuna Germany GmbH

Toluna stellt TEMPO Xpress vor: KI-gestütztes Brand Tracking für schnellere Entscheidungsprozesse

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Toluna erweitert sein Brand-Tracking-Portfolio um TEMPO Xpress, eine KI-gestützte Lösung zur schnelleren und strukturierteren Messung von Markenstärke.

Das Angebot richtet sich an Markenteams, die Tracking häufiger, kosteneffizienter und mit geringerer Setup- Komplexität durchführen möchten. In einem zunehmend dynamischen Marketingumfeld stehen Unternehmen vor der Herausforderung, Markenperformance kontinuierlich zu messen und zeitnah auf Veränderungen zu reagieren. TEMPO Xpress liefert hierfür innerhalb von 48 Stunden ein Dashboard-basiertes Reporting, das eine wiederholbare Messung über Märkte und Kategorien hinweg ermöglicht.

Die Lösung baut auf Tolunas etablierter TEMPO-Methodik auf und basiert auf dem proprietären EMP Brand-Equity-Framework, das gegen reale Marktperformance validiert wurde. Im Fokus stehen drei zentrale Wachstumstreiber:

* Emotionale Resonanz

* Mentale Verfügbarkeit

* Wahrgenommener Aufwand

Ergänzt werden diese durch klassische Kennzahlen wie Markenfunnel-Indikatoren und Markenimage-Attribute. Ziel ist eine klar strukturierte, vergleichbare Bewertung der Markengesundheit, die konkrete Priorisierungen ermöglicht. "Tracking muss heute mit dem Tempo des Geschäfts Schritt halten", erklärt Frédéric-Charles Petit, CEO von Toluna. "Mit TEMPO Xpress kombinieren wir methodische Validität mit einer deutlich beschleunigten Umsetzung und höherer Zugänglichkeit."

Technologisch basiert die Lösung auf Tolunas globalem First-Party-Panel. KI- gestützte Komponenten wie QProbe (automatisierte Vertiefung offener Antworten) und SmartCloud (automatisierte Themen- und Sentiment-Codierung) unterstützen eine schnellere Analyse, ohne Abstriche bei der Datenqualität. Mit TEMPO Xpress positioniert sich Toluna im Spannungsfeld zwischen klassischem kontinuierlichem Tracking und zunehmend automatisierten, agileren Messansätzen, mit dem Anspruch, Geschwindigkeit und methodische Robustheit zu verbinden.

Original-Content von: ToLuna Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell