1 Million digitale Denker: KI-Gamechanger revolutionieren das Ad- und Claims-Testing!

Toluna, ein weltweit führender Anbieter agiler Insights- und Forschungslösungen, erreicht mit über einer Million synthetischer Personas einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung KI-gestützter Forschung.

Dieser Erfolg markiert den Beginn einer neuen Beyond-Limits-Ära - und den Launch zweier innovativer Lösungen: ACT Instant AI für Ad-Testing und Rapid Claims für Claim- und Konzepttests.

Von der Marktforschung zur Decision Intelligence

Mit der Kombination aus KI und Human Intelligence revolutioniert Toluna, wie Marken Erkenntnisse gewinnen, testen und Entscheidungen treffen.

Jede synthetische Persona basiert auf anonymisierten First-Party-Daten und validierten Attributen aus dem globalen Toluna-Panel mit 79 Millionen Mitgliedern.

Das Ergebnis: realistische, KI-gestützte Befragte, die menschliches Verhalten mit beeindruckender Präzision nachbilden - und so eine neue Dimension von Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Genauigkeit in der Forschung ermöglichen.

Mit über einer Million einzigartiger synthetischer Personas, verfügbar in 15 Märkten und 10 Sprachen, schafft Toluna die Grundlage für Forschung ohne Kompromisse - schnell, vertrauenswürdig und global skalierbar.

Zwei Lösungen, eine Vision: Forschung ohne Grenzen

Auf Basis dieser Technologie stellt Toluna zwei neue Lösungen innerhalb der Toluna Start Insights Plattform vor:

ACT Instant AI - die nächste Generation des Ad-Testings.ACT Instant kombiniert die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von KI mit der Validität bewährter Forschungsexpertise.In Minuten liefert die Lösung entscheidungsreife, validierte Ergebnisse, unterstützt durch die Toluna ACT Copy Benchmark-Datenbank, format-spezifische Best-Practice-Prüfungen und erklärende "Explain-Why"-Diagnosen.So wird sichtbar, wie eine Anzeige performt - und warum.

Rapid Claims - ultraschnelles Claim- und Konzepttesting.Marken können Ideen, Botschaften oder Produktversprechen innerhalb von Stunden testen und identifizieren, welche Ansätze die größte Wirkung entfalten.Rapid Claims ermöglicht mehr Tests, schnellere Learnings und fundierte Entscheidungen in Echtzeit.

Ein Quantensprung für Insights und Innovation

"Mit der Millionsten synthetischen Persona wird unsere Vision Realität: Forschung, die keine Grenzen kennt", sagt Frédéric-Charles Petit, CEO von Toluna.

"Indem wir die Individualität unserer Personas mit der Leistungsfähigkeit von KI verbinden, schaffen wir eine völlig neue Form der Decision Intelligence. Marken können heute so viele Ideen testen, wie sie wollen - schnell, präzise und mit echtem Vertrauen in die Ergebnisse."

Durch die vollständige Integration in die Toluna Start Plattform bietet Toluna Unternehmen eine nahtlose End-to-End-Lösung für agiles, KI-basiertes Testing - von der Idee bis zur Optimierung.

Original-Content von: ToLuna Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell